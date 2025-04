Los Etchevehere corruptos, -Luis Miguel, Sebastián Arturo, Juan Diego y Leonor Barbero- están condenados por fraude y procesados por estafa en una causa que tiene más de diez años. Están involucrados en actividades delictivas de todo tipo, -fraude, lavado de dinero, estafa, extorsión, violencia- que fueron denunciadas y probadas. Están siendo investigados por la Justicia de Brasil. Sin embargo, la que hoy enfrenta un juicio por sacarles la máscara y exponerlos, soy yo. Así funciona el poder en Entre Ríos… ellos quieren ser los patrones de todos, de la Justicia, de la sociedad, del poder político de turno –antes con Macri, ahora con Milei-. Pero que les quede claro que mis patrones no son. Ya somos cuatro las mujeres de mi familia estafadas por esta banda de delincuentes, y no nos vamos a callar.

A lo largo de los últimos años la justicia corroboró con pruebas en varios procesos que todas mis denuncias son ciertas, pero todavía se retrasa la resolución definitiva a mi favor. Acompaño a esta carta todos los documentos oficiales que lo demuestran.

La sucesión Luis Felix Etchevehere, mi padre, está indivisa desde hace 16 años. La justicia de Penal Federal levantó mi secreto bancario y realizó un informe que confirma que yo no tengo ni he tenido jamás ninguna vinculación económica con ningún bien ni empresa perteneciente al acervo hereditario compuesto por estancias, hacienda vacuna, empresas, un importante diario provincial y los dividendos que jamás me dieron. El inventario de la sucesión de mi padre todavía no pudo realizarse por los ocultamientos de bienes. Desde que mi padre empezó a tener problemas de salud, mis hermanos Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Arturo Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, y Leonor Barbero (mi madre) usurparon el control del patrimonio de mi padre y me expulsaron violentamente de todas las sociedades, para ahogarme económica y psicológicamente.

Para hacerlo cometieron (y continúan cometiendo) toda clase de estafas e ilícitos, contra mí, contra los entrerrianos y contra el estado. Me falsificaron las firmas para robarse las empresas, vaciaron el diario más importante de la provincia y dejaron a todos en la calle, robaron campos, crearon empresas fantasmas para sacar los bienes de mi padre, las empresas, los inmuebles, las estancias, la hacienda.

Comencé con las denuncias ante las todas autoridades administrativas y judiciales alrededor del año 2012. Tanto en Entre Ríos como en Buenos Aires. Denuncié las ilegalidades que se cometían con las empresas ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, y luego accioné judicialmente contra las sociedades porque jamás me permitieron participar de las asambleas ni ejercer ninguno de mis derechos. Por supuesto que nunca pude retirar un centavo de las varias estancias y empresas que tenía mi padre. También denuncié en Buenos Aires, ante los organismos de control de lavado de dinero (PROCELAC), el Banco Central, la oficina anticorrupción, y el fuero federal.

Durante más de 10 años, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por mí, nunca tuve ningún resultado.

Cuando ya casi me habían despojado de todo mediante fraude y estafa, opté por visibilizar el reclamo interpelando a toda la sociedad, volviendo a una de las estancias a la que fui toda mi vida hasta que murió mi padre. La única usurpación que existió fue la que hicieron mis hermanos y mi madre cuando ilegalmente me expulsaron de la Estancia Casa Nueva al igual que lo hicieron de las empresas y del 20 % del patrimonio de mi padre que me corresponde por herencia.

Mi plan dio resultado. A partir del momento que fui pacíficamente a Casa Nueva, en octubre del año 2020, milagrosamente todas mis denuncias en Entre Ríos y Buenos Aires comenzaron a moverse. Los juicios empezaron a avanzar. Se dio incluso el absurdo de que una denuncia hecha en el 2013 por estafas con un crédito de Las Margaritas, que no había tenido prácticamente avances, a partir de ahí tuvo sentencia de primera instancia y de cámara en menos de dos meses. Lo mismo ocurrió con el resto de los procesos.

Hoy la justicia, en los distintos procesos penales y civiles ya juntó todas las pruebas que demuestran que todo lo que denuncié es cierto.

A esta carta se adjuntan los documentos que lo acreditan. Se adjuntan las actuaciones de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos que demuestran que las acciones de Las Margaritas eran propias de mi padre, por lo tanto, me corresponde el 20 % (a diferencia del 12,5% que pretendieron imponerme mediante extorsion y estafa). Con el informe sobre mi “situación económica patrimonial” realizado por la Unidad Investigativa contra la Corrupción de Policia Federal, para el cual fui relevada de mi secreto bancario, se demuestra que no me dieron nada. Que es mentira que recibí mi herencia del 20% de un patrimonio con varios establecimientos agropecuarios, un diario, inmuebles, una empresa de remate ganadera e inmobiliaria, entre otras.

Es decir, yo muestro los documentos que demuestran que me corresponde lo que dije siempre (a diferencia de la contraparte) y que nunca me entregaron nada a pesar de los papeles que muestran para engañar a la justicia.

Junto con este juicio de usurpación en mi contra, hay un juicio por la nulidad de los actos jurídicos que ellos invocan, que pronto tendrá sentencia favorable en función de las pruebas obtenidas. Además fueron procesados dos veces por estafa (vaciamiento del diario) y avanza la causa por extorsión en el fuero penal federal. También existe un embargo sobre campos robados a mis primas hermanas, dictado desde Brasil, mediante un exhorto internacional. Esto demuestra la tendencia familiar a estafar a las mujeres de la familia que también fue denunciada por mí. Ya somos cuatro mujeres -tres primas hermanas mías que viven en Brasil y yo- quienes hemos sido vulneradas intrafamiliarmente por estos delincuentes. Ellas ya interpusieron denuncias en Brasil y en Entre Ríos porque los Etchevehere corruptos tratan de despojarlas de bienes en los dos países. En la actualidad los Etchevehere corruptos están siendo investigados por la justicia de Brasil y de la Argentina.

En este contexto, el primer juicio que se realiza es en mi contra.