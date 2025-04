Después de no participar en ninguna de las misas que se hicieron el lunes en homenaje al Papa Francisco, el presidente Javier Milei decidió que viajará a Roma para sí formar parte de la misa exequial del sumo pontífice. La comitiva presidencial, conformada por siete funcionarios, saldrá de Buenos Aires a última hora del jueves y, tras participar de la ceremonia, volverán a la Argentina. En principio, desde el gobierno aseguran no habría allí ninguna reunión bilateral, ni tampoco otras actividades. Una vez de regreso al país, y pasados los siete días de duelo nacional, desde el oficialismo retomarán todas las actividades de campaña. El lunes, sin ir más lejos, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño de LLA, Manuel Adorni, tendrá a su cargo el cierre de una cena de la Fundación Libertad. Después del regreso de Roma, Milei decidió no realizar ninguna actividad y que el cierre de esa cena lo haga Adorni. Antes del vocero, dará su discurso el expresidente Mauricio Macri.

En Casa Rosada dicen que Milei no asistió a las misas que se hicieron el día que falleció el Papa Francisco porque "no tuvo ganas", y que "él cree que con su tweet y con su presencia en Roma ya es demasiado y está bien". "No abusamos del acontecimiento. Es super relevante e histórico, pero con eso ya está, no hace falta mucho más", justifican con tono apático cerca del Presidente.

La comitiva oficial que viajará en el avión presidencial estará conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y el vocero presidencial Manuel Adorni. El secretario de Culto Nahuel Sotelo planificó su viaje para el martes a la noche con el objetivo de estar en Roma antes y poder recibir a los funcionarios.

El canciller Gerardo Werthein, en tanto, aún no se sabe si viajará en el mismo avión que Milei o en otro. Es una posibilidad que también decida viajar antes, como hizo Sotelo. Desde el oficialismo aseguran que si Werthein va en otro vuelo es sólo por cuestiones organizativas.

Otra funcionaria que, por ahora, no viajará a Roma es la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ella fue la única funcionaria del gobierno que por su propia cuenta decidió participar de alguna de las misas que el lunes se hicieron en homenaje a Francisco. Asistió a la que el arzobispo porteño José García Cueva encabezó por la tarde en la Basílica de San José de Flores. La vicepresidenta, enemistada con Milei --y con quien ya no tiene ningún tipo de diálogo--, no fue tomada en cuenta para viajar al Vaticano. Desde su entorno agregan que, por el momento, ella no tiene planes de viajar.

¿Cómo sigue la campaña?

Las actividades de campaña estarán suspendidas hasta el lunes que viene. Luego de eso, la agenda se retomará con normalidad. El lunes, de hecho, Manuel Adorni participará de una cena de la Fundación Faro. Se trata de un espacio impulsado por Santiago Caputo y su hermano, Francisco, cuya presentación tuvo lugar el año pasado con una cena en el Yacht Club de Puerto Madero, de la que participó Javier Milei. Esta vez el mandatario no asistirá y el cierre estará a cargo de Adorni. Antes que él hablará el expresidente Mauricio Macri.

El martes, desde La Libertad Avanza buscarán llevar a cabo la actividad que Milei iba a realizar con Adorni en la Plaza Irlanda, ubicada en el barrio de Caballito. Esta vez aseguran que no será allí, sino en otro lugar "más divertido", y que consideran mejor porque allí "tienen más apoyo". Además, agregan que la nueva locación, al ser un lugar más reducido, permitirá controlar mejor las cuestiones de seguridad. Desde el entorno del mandatario dicen que no dan más especificaciones por cuestiones de esa índole. Sin embargo, adelantan que el formato no será el de un acto proselitista, sino más bien una recorrida y una charla.

La jefa de campaña de Adorni es la legisladora porteña y mano derecha de Karina Milei en ese distrito, Pilar Ramírez. Sin embargo, en los hechos es el propio Adorni el que ocupa ese rol. "Manuel no va a salir a levantar bebés o saludar al carnicero, eso se lo dejamos a los demás", opinan cerca del vocero. También adelantan que habrá "una actividad muy divertida" y "muy de su estilo", los primeros días de mayo.

La semana que viene, como será corta por los feriados del día del trabajador, argumentan que no habrá muchas actividades. Sin embargo sí reprogramarían para alguno de esos días la entrevista en el programa de streaming libertario CARAJO, que iban a dar Milei y Adorni el lunes y que fue suspendida. El vocero también participará del debate de candidatos porteños que se emitirá por el canal de la Ciudad, ya que es obligatorio por ley. Allí hablarán los candidatos de las 17 listas. Desde el lunes de la semana que viene también, el vocero también retomará sus conferencias de prensa desde Casa Rosada.

El cierre de la campaña porteña de LLA será en Plaza Holanda, en el barrio de Palermo. Así lo están planificando desde la Balcarce 50. Lo que aún no está claro es el formato que tendrá el evento. Lo seguro, dicen cerca del Presidente, es que el cierre estará a cargo de Javier Milei. "Será como un mini Parque Lezama", adelantan desde el oficialismo y puntualizan: "no tenemos ganas de hacer mucho quilombo. Será algo tranquilo".

Cerca de Adorni subrayan que sí o sí necesitan contar con la presencia del Presidente en las distintas actividades de campaña porque, según analizan, hay un porcentaje de la población "que no vincula a Milei con Adorni". Además, están preocupados porque, por más que repiten que Ramiro Marra "solo mide 3 o 4 puntos", son conscientes de que no todos sus votantes entienden que el excandidato a jefe de gobierno porteño del espacio ya no forma más parte de La Libertad Avanza.