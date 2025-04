Con cinco votos negativos, la Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer una solicitud de cuestión de privilegio presentada para la diputada Laura Cartuccia (del bloque oficialista Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) en contra de su par Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño).

La moción se basa en que la legisladora de Rosario de Lerma dijo que la Cámara de Diputados, es "un espacio de inútiles, de parásitos, de ñoquis, de cargos fantasma y de asesores truchos”, recordó Cartuccia, quien consideró que estas afirmaciones son "un agravio generalizado” que alcanza también al personal de la Cámara.

“No lo pienso dejar pasar esta vez”, “los límites del respeto no pueden cruzarse”, sostuvo Cartuccia en referencia a las habituales expresiones explosivas características de Galleguillos.

“Esta mujer lo que está pidiendo es una sanción por haber dicho la verdad, me quieren callar por haber dicho la verdad: que los diputados no vienen a trabajar, que hay cargos fantasma”, saltó Galleguillos, fiel a su estilo. Iba a seguir, pero pero el presidente de la Cámara, Esteban Amat, le explicó que solo podía hablar en ese momento si iba a rectificarse.

Como Galleguillos mantuvo sus dichos debió esperar al final de la sesión, en el espacio de Manifestaciones, para terminar su contestación. Tras el tratamiento de proyectos de declaración, la diputada retomó esta discusión, recordó su proyecto para eliminar la bicameralidad en la Legislatura salteña, al que "no le dieron curso”. Se enojan “porque los traté de parásitos”. “No me voy a rectificar, sigo diciendo que son unos parásitos”, ratificó.

Entre afirmaciones que incluso llegaron a cuestiones irrelevantes en lo político, como la edad de Cartuccia, la legisladora libertaria acusó a su contrincante de ser "la mayor de las obsecuentes acá, ve la oportunidad para obtener algún beneficio y no le importa ni la institución ni la gente”, sostuvo antes de afirmar que Cartuccia “huyó como una rata por las ventanas de esta Legislatura” en una protesta docente y siguió luego con otras acusaciones. “Siga colgándose de mis tetas”, cerró esta parte de su intervención.

Luego cuestionó que cuando “una diputada (Socorro Villamayor)" la "amenazó" con "bajarme los dientes” no hubo reacciones de sus pares. Y, en cambio, “cuando uno muestra la verdad, desenmascara la corrupción y la vagancia en esta Legislatura, ahí sí reaccionan”. “Me están obligando a investigar a cada uno de ustedes”. “Más de uno tiene las manos manchadas”, advirtió antes de afirmar que seguirá en esta línea aunque eso le valga ser sancionada.

Laura Cartuccia, que había sido mencionada, volvió a hablar. "Me eligieron para trabajar no para actuar", dijo. “Defendimos la idea de que la política no es una competencia de gritos” vacíos, agregó antes de invitar a Galleguillos a que investigue.

Terció el diputado José Gauffín (PRO), para pedir que en la próxima sesión se debata sobre la unicameralidad.

El presidente del bloque JGSC, Germán Rallé, también cuestionó las formas de Galleguillos, sin nombrarla. “(Hay) una reiterada falta de respeto a la institución” y a los legisladores, dijo. “Son situaciones que no tienen que pasar”. “Nunca pasó esto”, afirmó antes de pedirle al presidente de la Cámara que la comisión investigadora sea constituida de manera muy transparente, para que tenga autoridad al momento de llegar a una conclusión sobre la cuestión.

Asimismo, recordó que “acá muchos diputados de nombre, de peso, han sido sancionados por la Cámara”, por ejemplo, Mariano San Millán, y él mismo.

“Cuando uno excede los límites del respeto a la institución” y a los otros legisladores, corresponde una sanción, “una corrección a la conducta”. “Hay un reglamento que establece las normas de conducta y pautas de comportamiento que no podemos romper”, afirmó.

Con formas un tanto parecidas a las de Galleguillos, el diputado Gustavo Orozco (Cambia Salta, TAC) levantó la temperatura en el recinto, a pesar de que ya quedaban (como suele ocurrir) muy pocos legisladores para ese último tramo de la sesión.

“Me molesta cuando una persona dice los voy a investigar uno por uno”, empezó y enseguida subió la voz y dirigiéndose a la legislado libertaria, le recriminó: “A mí me vas a investigar vos”.

Amat tuvo que intervenir insistentemente para encausar el trámite, dado que el reglamento prevé que los legisladores no hablen entre sí. “Yo no tengo a ningún familiar acomodado aquí en esta Cámara, vos sí”, siguió Orozco, quien consideró que la diputada merecía "otra cuestión de privilegio, porque quién es ella para venir a amenazarnos que nos va a investigar uno por uno”.