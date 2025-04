Biónica 6 puntos

(Argentina/2024)

Dirección: Sebastián Perillo

Guion: Sebastián Perillo, Gabriel Medina y Javier Rao, sobre la obra de teatro de William Prociuk

Duración: 82 minutos

Intérpretes: Fabián Arenillas, Julia Martínez Rubio, Luciana Grasso y Santiago Pedrero

Estreno en salas

El tercer largometraje de Sebastián Perillo se suma a la muy exclusiva lista de títulos nacionales que incursionan en la ciencia ficción. Más exclusiva aún es la de aquellos que lo hacen sin pasarse de rosca ni cayendo en la berretada autoconsciente, dos tendencias habituales cuando escasea el dinero. Probablemente por falta de presupuesto antes que de ideas, lo cierto es que las pocas películas que se le han animado "en serio" a un género históricamente asociado al despliegue visual pueden contarse con los dedos de las manos. Basada en la obra de teatro homónima de William Prociuk, Biónica asume ese desafío –y, muy especialmente, sus imposibilidades– mediante una acción desarrollada casi en su totalidad en una clínica-laboratorio que hará las veces de única locación.

Allí hay un hombre, autodenominado "neuroprogramador", a punto de poner en marcha un experimento en el que conviven la ciencia, la medicina, la tecnología y la informática. La mala nueva es que no parece haber contemplado el factor humano, dejando abierta la puerta para que el resultado no sea el esperado. Su objetivo no es otro que vencer a la que todavía hoy, cuando cualquier millonario aburrido puede salir a pasear por la estratósfera, es la principal enemiga del ser humano: la muerte.

Claro que la aventura tendrá consecuencias imprevistas en los mil y un cálculos previos realizados por Doctor Wuntz (Fabián Arenillas) junto a su hija y asistente e hija Ariadna (Luciana Grasso) y su discípulo Larsen (Santiago Pedrero). Y ni hablar de Emma Rodríguez (Julia Martínez Rubio), que tiene poco y nada que perder si se somete a un largo proceso que podría revertir la cuadriplejía que tiene hace un largo tiempo.

Luego de firmar varios papeles, es hora de entregarse a Wuntz y su bisturí, el mismo que recorrerá toda la circunferencia de su cuello. Dado que la reparación del cuerpo demandará un buen tiempo, la cabeza de Emma es conectada a un dispositivo high tech, programado por Ariadna y controlado por Larsen, para mantenerla con vida. Comienza así un film asentado tanto en algunos apuntes estrictamente científicos como en la observación del complejo juego de poder entre (la cabeza de) Emma y la troupe de la clínica. Un juego hecho de disputas verbales, intentos de intimidación de una y otros y la inevitable tensión sexual entre los tres vértices del triángulo narrativo. Poco a poco Ariadna y Larsen irán perdiendo la cordura. Porque los tres viven encerrados, y a estas alturas del cine es sabido que encierro es sinónimo de locura y liberación de los peores instintos.

Luz de alerta, porque encierro implica también el peligro del teatro filmado. Más allá de algunos tropezones en ese aspecto, Biónica rehúye a ese rótulo a fuerza de una puesta en escena que evita el clásico plano y contraplano y construye un espacio frío y desangelado, una mezcla entre clínica de plan VIP de prepaga con un laboratorio técnico de alta sofisticación. El resto pasa por las constantes disputas verbales y la observación de cómo el deseo y las manipulaciones se cocinan a fuego moderado.