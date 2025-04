Este martes, la diputada nacional del bloque Democracia para siempre Danya Tavela hizo un duro planteo durante la sesión legislativa respecto del envío de una comitiva oficial de legisladores al funeral del Papa Francisco. "No hace falta que viaje ninguna comitiva", remarcó Tavela este miércoles, en diálogo con la 750. ´

La legisladora por la Provincia de Buenos Aires tildó de "hipócritas" a los diputados que se postularon para viajar: "Muchos de los que se estaban proponiendo eran los que lo habían acusado de socialista, kirchnerista, peronista, comunista y pobrista. Otros habían llorado toda la vida que no había venido en las presidencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri", recordó la diputada radical.

Sin embargo, el envío de una comitiva oficial que represente a los tres poderes de la República sí fue destacado por Tavela, quien además consideró que el mensaje y el legado del Papa oriundo del barrio porteño de Flores es importante para la Argentina y el resto del mundo. Para la legisladora, son apropiadas la presencia del presidente, el canciller y el secretario de culto en el funeral, incluida la presencia de los titulares de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Corte Suprema.

Además, Tavela destacó que a Francisco "le molestaban los figureti" y que quienes se candidatearon "no lo conocían". "Lo que quieren es ir al funeral para sacarse una foto y dentro de un año subir en redes sociales que estuvieron ahí. No me parece que los ciudadanos tengamos que pagar eso", argumentó.



El velorio del Sumo Pontífice será el próximo sábado 26 de abril en la Plaza San Pedro. Allí estará presenta la comitiva oficial argentina encabezada por el presidente Javier Milei, además de miles de fieles y jefes de Estado de todo el mundo. De acuerdo a lo expresado por el Santo Padre en su testamento, luego del último adiós será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado.