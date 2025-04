Paula Grinszpan y Lucía Maciel no llegaron al mundo el mismo año, sin embargo, algo de ellas nació al unísono: el deseo de dirigir. Sus cabezas están unidas como hermanas siamesas, las dos forman una criatura que comparte los pensamientos.

Si Paula se traba en una palabra, Lucía adivina lo que quiere decir. Le pone sonido a su silencio, pronuncia la palabra oculta y Paula confirma que Lucía la conoce como nadie, es la voz de su conciencia. A veces hablan a coro, al igual que Diana y Daiana. Los personajes que crearon e interpretaron en Las reinas, la segunda obra de teatro que escribieron juntas. Paula y Lucía son opuestas y complementarias, como el azul y el anaranjado. Paula pronuncia muy despacio, Lucía habla a toda velocidad; Paula come como un pajarito, Lucía se encarga de terminar el plato. Paula es rubia; Lucía tiene el pelo oscuro como la noche.

Ambas hijas de un padre médico, padecen la misma fobia: la hipocondría. Son organizadas y se turnan: si Paula imagina, casi está segura, que puede contraer una enfermedad, Lucía actúa la calma y le asegura que no es nada. Cuando es Lucía quien es atacada por la fantasía asfixiante de que algo malo hay en su cuerpo, es Paula la responsable de tomar el control: aseverar que no se va a morir. Paula y Lucía son, además de docentes, actrices y dramaturgas, una dupla indivisible que en menos de una década edificó un cuerpo de obra con un rostro reconocible: juegos sonoros, canciones divertidas y situaciones delirantes.

La característica que inunda de poder su dramaturgia es que la forma está por encima del mensaje. Y el mensaje cala más hondo porque el espectador no se resiste, entra distraído. La musicalidad es la hermosa trampa donde caemos, cada canción chistosa es el queso plantado en la ratonera. “Cuando damos clases nos pasa que algo que empieza en clave de humor, termina siendo más verdadero que si una escena la pensás desde lo dramático”, me cuentan las dos tras uno de los últimos ensayos antes de estrenar Mona.

Oscar Wilde decía que la seriedad es el pecado original del mundo, Paula y Lucía hacen de esa frase un templo al que una quiere ir y no salir nunca más. Quedarse a vivir dentro de una escena absurda y tratar de cazar el eco de un diálogo que en la repetición escapa al sentido cotidiano. Con solo cuatros obras las dramaturgas porteñas lograron edificar un planeta con su propio lenguaje y sistema decódigos que desprende, sin buscarlo, una mirada sobre la identidad: en Paraguay es la pérdida de las raíces y las costumbres autóctonas a partir de la inmigración; en Las reinas aparece la pregunta brumosa de quiénes son esas reinas protagonistas por fuera de la herencia, Miguel Ángel, co escrita y encarnada por Lucía Uribe, invita a recordar la desorientación y urgencia que sacude a un adolescente mientras se construye a sí mismo, empujado por la ansiedad de ser alguien.

Paula Grinszpan y Lucía Maciel. Foto: Sebastián Freire.

Por una tarjeta (naranja)

En Mona, el unipersonal con sabor a fernet recién estrenado en el Centro Cultural Morán, la identidad está desdibujada por la rutina alienante del yugo en un Call Center. Protagonizada por los ojos trágicos de Gogó Maldino, esta ópera serrana narra las insoportables y cómicas jornadas de una chica cordobesa que llama amablemente a los ciudadanos para venderles la tarjeta Naranja. Desdoblada en diferentes personajes y voces en forma de canto, el trabajo conmovedor y punzante de la actriz cordobesa salta de los monólogos telefónicos más estructurados al coqueteo con la locura. Envuelve su cuerpo en variados trajes para investigar de dónde vienen sus rulos y quién es su verdadero padre, y en ese viaje nos regala la imitación más fiel de La Mona Jiménez.

El retrato paródico de la figura popular es la excusa perfecta para hacer una radiografía de los huesos de Córdoba con el ingrediente más importante del humor: la obsesión por el detalle. Una vez más la monotonía es el terreno propicio para que ocurra un acontecimiento épico, sea trágico o soñado. Así se origina el chiste más dramático. Mona, al igual que Paraguay, Las reinas y Miguel Ángel, muestra de qué manera el salvaje sistema capitalista se encarga de detectar nuestras carencias para vendernos pescado podrido.

Las obras de Paula Grinszpan y Lucía Maciel tienen el efecto de los espejos de un parque de diversiones: nos devuelven un reflejo deformado de nuestra silueta para revelar de qué estamos hechos. Emocionadas por el estreno de Mona hablaron en exclusiva para Las12.

¿Cómo se conocieron y cuándo identifican el instante dondenació la dupla?

Paula Grinszpan: --Nos conocemos de la escuela de Nora Moseinco, compartimos pocas clases, pero nos hemos cruzado cuando éramos más chicas, tendríamos veintipico. Pero en realidad ahí nosotras todavía no éramos tan cercanas.

Lucía Maciel: --Y después yo era compañera de dramaturgia de María Marull, ella pensó en mí para un personaje de La Pilarcita, y yo le dije a María ‘Sé quién puede ser el otro personaje’. Los personajes eran Celeste y Celina, el mío era Celeste y faltaba quien interprete a Celina, sabía que era para Pauli. Le hablé de ella a Maria, la fue a ver y quedó en el papel. En La Pilarcita empezó nuestra dupla, de hecho nuestros personajes en la obra funcionaban como una especie de Yin Yang. Celeste y Celina, como Diana y Daiana en nuestra obra Las reinas. El dúo nace ahí, trabajando complementadas, con algo muy parecido y muy distintoa la vez.

PG: --En La pilarcita hacíamos de dos amigas, y ahí nosotras nos hicimos realmente amigas. Fue una especie de simbiosis. Y fue muy loco que a los dos años de estrenar la obra las dos quedamos embarazadas, al mismo tiempo. Tuvimos dos hijas que nacieron elmismo mes. Algo muy simbólico de nuestro trabajo. Decimos que somos como marido y mujer, una pareja. Una pareja formada por dos mujeres.

PG: --Sí, y cuando nacieron las nenas compartimos toda la cosa de la maternidad, una de las primeras cosas que hicimos como dupla fue un corto sobre el puerperio.

¿Cómo es el origen de Paraguay, la primera obra de teatro que escribieron y estrenaron en 2018?

LM: --El nacimiento del Centro Cultural Morán coincidió con nuestras ganas de dirigir, pero todavía con mucha timidez, porque nunca habíamos hecho una experiencia de dirección. Entonces, dijimos, ‘Bueno, vamos a algo chiquito para el Centro Cultural Morán’, de eso salió Paraguay. La idea era que sea chiquita, de corta duración. Y de repente nos dimos cuenta que era una obra de teatro. Paraguay fue una obra constitutiva también de la identidad del espacio del Centro Cultural Morán. Eso nos hizo encontrarnos como dupla y seguir trabajando juntas.

Las obras de ustedes están hechas de un lenguaje muy propio, son mundos que podrían tener un álbum de figuritas. ¿De qué manera construyen cada obra? ¿Qué es eso que las impulsa a crear el mecanismo?



LM: --Sí. Surge del deseo de trabajar con ciertos actores, del encuentro con determinadas personas. Eso es lo primero. A partir de ahí pensamos los temas de la obra.



PG: --Paraguay, por ejemplo, no la pensamos como una obra que habla de la inmigracion, surgió como una combinación de imágenes. Manu (Manuela Martínez) hacía en mis clases a una paraguaya, y Mariano Saborido solía cantar como Mercedes Sosa…



LM: --Y nosotras dos atamos esos cabos sueltos, los unimos. El tema se desprende después.

¿Qué imagen provocó la escritura de Las reinas? Una obra donde ustedes son las actrices.



LM: --Veníamos de dirigir, entonces dijimos, ‘Che, queremos actuar’. En una clase de Nora Moseinco habíamos probado algo de unas reinas que decían ‘Kingdom’. Y dijimos ‘Hagamos una obra de teatro de dos reinas que dicen Kingdom’. Esa fue la premisa.



PG: --A través de premisas muy básicas es que vamos descubriendo de qué se trata, la temática termina revelándose. Nos sorprende. Y nos reímos al ver de qué se termina tratando. Eso no significa que no nos hagamos cargo del tema de la obra, porque hay una dramaturgia, hay un pensamiento y un trabajo acerca del texto. Sin embargo, no lo calculamos previamente. La otra vez le decía a Lucía ‘Al final terminamos haciendo todas obras que critican el sistema capitalista’.

LM: --No lo buscamos desde un lugar tan profundo o intelectual, como la necesidad de hablar de los problemas del capitalismo. Pero las fallas del sistema emergen, aparecen en la obra. Porque todos tuvimos trabajos de mierda y sentimos que no nos encontramos en ciertos lugares.

Mona se presenta los viernes en el Morán, en el barrio de Agronomía.

Un hilo que une las cuatro obras que hicieron, sumando a Mona, es la monotonía. La monotonía como el escenario quepermite que ocurra un acontecimiento importante, un quiebre.

PG: --Tiene que ver con la monotonía, y pienso también en algo delo automático. De lo que uno siente que es lo normal, pero si uno lomira bien, si se detiene a observar cómo es una rutina, te dascuenta que es muy ridículo. En Mona es el trabajo en un Call Center, en Miguel Ángel es el adolescente encerrado en su cuarto todo el día con su celular… Es un estudio de eso que está automatizado y que en el fondo termina siendo muy extraño.



LM: --Nuestras obras no son naturalistas o costumbristas, siempre hay algo medio enrarecido y corrido. Y eso tiene que ver con el humor, con cómo se nos revela el humor a nosotras.

La risa como exorcismo

LM: --Nosotras venimos de una escuela, la de Nora Moseinco, donde a partir del humor llegás a una zona de verdad. ¿Es buscar una liviandad para después encontrar la densidad?

LM: --¡Exacto! Si pensás una problemática desde el drama se vuelve más una idea de lo que supuestamente son las cosas. Pero si partís del humor encontrás rasgos que te conducen a la particularidad. Y para nosotras todo es dramático en el fondo.

Foto: Sebastián Freire





¿Se ríen de las mismas cosas? ¿Qué influencias tienen en el humor?

PG: --¡Sí! Nos reímos de lo mismo. Cierto humor de los Monty Python, Ricky Gervais, esa zona del humor inglés. Pero también Les Luthiers, el humor absurdo de Cha cha chá, Magazine For Fai. Y algo que a las dos nos convoca es el universo de lo incómodo de Ana Katz. Igualmente lo que más nos da risa es el absurdo de lo cotidiano.

LM: --Nosotras estamos acostumbradas a mirar personas, todo el tiempo, porque ese es nuestro trabajo. Y nos reímos mucho, sin emitir juicio, al describir a cada persona. Hacemos una radiografía de la gente con una sola mirada. A mí me gusta mucho hacer imitaciones. Es un arma del amor también mirar a alguien y repetir un gesto. Es un divertimento muy sano. Se trata de leer o desarmar a las personas.

¿Qué tiene que despertarles una obra para que decidan subirse al escenario como actrices?

LM: --No es por el texto, sino por el deseo del rol que queremos ocupar y donde queremos invertir el tiempo y el afecto. Porque el texto no existe de antemano. Y tenemos que pensar algo que sea sostenible, sustentable, trasladable, porque queremos viajar, hacer giras.

PG: --Nosotras estamos vinculadas con lo que nos entusiasma en el momento. El entusiasmo es el motor que nos lleva. Puede ser las ganas de actuar o el canto de una actriz, es todo a través de un impulso.

Paraguay la hicieron durante siete años. ¿Cómo fuedespedirse de una obra que las atravesó tanto tiempo?

LM: --Es también despedir una etapa de una vida, fue nuestra primera obra. Terminó cuando nuestras hijas también terminaron su primera infancia, con siete años. Se cerró un ciclo. Sin embargo, como las obras son tan cercanas, hay algo tan familiar, y si bien Paraguay ya no la vamos a hacer, si un día queremos hacerla, la hacemos. Es como si alguien se fuera a vivir lejos y lo vas a visitar.

Desde que empezaron a dirigir, no pararon. ¿Piensan diálogos entre las obras, relacionándolas como un entramado?



LM: --¡Sí! ¿Viste cuando conocés a una ciudad y después vas a otra y buscás los parecidos? Eso nos pasa. Hay cosas que vuelven, no explícitamente, pero aparecen repeticiones. Las vemos entre líneas y las pescamos, le ponemos atención.



PG: --Nosotras sentimos que Paraguay fue una obra super espontánea, sin ninguna pretensión de nada, como un vómito casi. Es la más desprolija, la más deforme. Las reinas es mucho más formal desde la dramaturgia, y Miguel Ángel es una obra mucho más experimental, sobre todo porque trabajamos con una tercera persona, Lucía Uribe. Mona, nuestra nueva obra, tiene un poquitode todo. Pero cada obra la descubrimos después del estreno.

LM: --No sabés lo que son nuestros diálogos. Nos peleamos como hermanas, con mucha confianza, pero nunca discutimos con la otra sino con el material.

PG: --Y jamás nos peleamos en procesos creativos. Nunca hay un conflicto, sólo la pasión por el trabajo.

¿Qué rol tiene cada una dentro de esta sociedad?



LM: --No veo roles, es muy horizontal.



PG: --Lo único que aparece como un conflicto es que, al ser todo autogestivo, terminamos ocupándonos de la producción. Subir las cosas a Instagram, por ejemplo. Nuestro costado infantil rodea a esas tareas de difusión, a lo que debemos hacer por fuera de la dramaturgia. Y empezamos “dale, hacelo vos, yo ya lo hice el otro día”. Es una situación muy de pareja, como cuando le decís al otro que lave los platos porque la otra cocinó. Son cosas muy difíciles de cuantificar en tiempo. Siempre estás en falta.

Una escena de Las reinas. Foto: Carlos Furman.





El ritmo de las cosas

PG: --Sí. Nosotras tenemos un trabajo muy sonoro, desde lo sonoro aparece la repetición, lo que suena, cómo suena… no lo que se dice, sino cómo suena.

LM: --Son texturas. Y la idea que tenemos de la actuación no está pensada desde el entender intelectual del personaje o la circunstancia, sino de sentir las frecuencias y las atmósferas.

PG: --En el fondo las obras terminan siendo una partitura. Cuando una actúa y se aprende los textos, y repetís y repetís, se construye una musicalidad. Así se vuelve una gran partitura el texto duro. Nos gusta la música y la canción siempre termina apareciendo sola en los ensayos. Muchas veces a partir de la repetición de una palabra o una frase. Cuando una repite se olvida del sentido más lineal y se termina revelando otra cosa. Ocurre en el cuerpo la repetición, cada palabra, y eso también le sucede al espectador.

Las reinas es una obra que escribieron hace varios años, sin embargo, hoy con el gobierno de Milei toma otra lectura. Una lectura muy política. Se habla de otorgar superpoderes, por ejemplo. ¿Qué piensan de esa coincidencia y de las interpretaciones que hace un espectador que ve la obra ahora por primera vez?



PG: --Nosotras escribimos la obra durante la pandemia. Es muy loco, porque de la obra no cambiamos nada desde ese momento, salvo agregar una canción. Pero todo lo que decimos de la libertad ya estaba, es una obra que habla de los lugares de poder. Nunca sentimos que hablaba de un gobierno determinado, pero efectivamente se fue revelando de esa manera cuando retratamos el paso del feudalismo al capitalismo. Con toda esa supuesta libertad que iban a tener los siervos… En definitiva, siempre es lo mismo.

Una ópera pop

LM: --Teníamos ganas de dirigir otro unipersonal porque nos parece que las obras que tienen muchos actores son más difíciles de concretar. La idea de coincidir con las agendas de mucha gente, algo que se hace sin un sueldo, es complejo. Yo creo que hay mucho unipersonal dando vueltas porque también es algo posible en este contexto económico. Entonces el unipersonal es como una forma de que sobreviva el teatro a su mínima expresión. Un actor, poca escenografía, en un espacio independiente.

PG: --De hecho, nosotras siempre decimos ‘Ya vamos a hacer algo a todo culo’. Pensamos ‘Si tuviéramos una banda, una orquesta’ pero hacemos con lo que tenemos y podemos.

Igualmente esa economía de recursos genera un clima íntimo que potencia muchísimo a sus obras. Eso chiquito les da una identidad con mucho valor.

LM: --Sí, re. Hay algo que dice Mauricio Kartun que es ‘tomar lo que hay’. Hay una sala chica, este es el espacio, estos son los recursos… Yo creo que al final el teatro en algún punto es generar símbolos y signos que cuenten historias, entonces el minimalismo en los recursos hace que uno tenga que ponerse creativo en todo. Y esa es una característica del teatro: contar una montaña sin una montaña, contar una casa sin los elementos de una casa, entonces termina siendo pura imaginación.

¿Qué vieron en Gogó Maldino para escribir una obra pensandoen ella?



PG: --Agos (Gogó) fue alumna mía el año pasado.Y yo le decía sin parar a Lu ‘Tengo una alumna que no sabés cómo canta’. Nosotras teníamos pensado hacer algo de ópera y Agos cantaba ópera pero en realidad no era ópera, era algo deforme. Pero ella conoce bien eso porque es hija de una cantante de ópera. Tenía un textito que había escrito con una idea de La Mona Jiménez y estaba con ganas de que alguien la dirija. Unimos todo y salió así. Pero hay algo que ya trae el actor o la actriz. Agos tiene ciertas características y por eso este material tiene esas características.

¿Cuándo empezaron a trabajar la obra?



LM: --En octubre de 2024. Decidimos hacer un par de ensayos, grabarlos, y después escribirla. Acomodar todas esas piezas, darle forma a todo ese caudal, armar la dramaturgia. Así trabajamos nosotras. Primero son cosas sueltas y después las fusionamos para armar el cuento, el principio, nudo y desenlace.

¿Por qué les interesó la figura de La Mona Jiménez? ¿Qué significa ese ídolo popular para ustedes?



LM: --Porque es un símbolo popular muy fuerte de la idiosincrasia también de Argentina. Hay algo atractivo en esas figuras populares y también un espejo donde uno se referencia.

PG: --Y a la vez es bastante controversial. Es un ídolo popular que te preguntás ‘¿pero quién es este chabón?’. Porque es polémico.

LM: --Pero tampoco es que investigamos demasiado a La Mona.

¿Es un acercamiento de la figura que construimos de La MonaJiménez, de lo que uno cree que es?



LM: --¡Exacto! Son sus hits, esos trajes, el ser ídolo popular, lo cordobés. No es tanto lo que es sino lo que representa.

¿Y La Mona Jiménez sabe de esta obra?



PG y LM: --No, jajajaja.

¿Les gustaría que se entere?



LM: --No estamos seguras, jajajaja. No sabemos qué pensaría La Mona si la viera.

Mona

Viernes 20.30hs

Centro Cultural Morán

@mona.teatro