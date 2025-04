Sydney Sweeney sigue consolidando su posición en lo más alto del mundo cinematográfico con la nueva y atrevida película Pretended to Be a Missing Girl. La trama, basada en un inquietante relato viral de Reddit escrito por Joe Cote, gira en torno a una impostora que altera las dinámicas familiares en su obsesión por obtener riqueza, explorando los límites oscuros del engaño.

Con la misma intensidad prometida, la actriz no solo protagonizará el filme, sino que también lo producirá a través de su compañía Fifty-Fifty Films. La participación del aclamado guionista Eric Roth asegura profundidad narrativa para una historia que ya cautivó a miles de lectores en línea.

Una historia de impostura y riesgo

El relato original describe la audaz estrategia de una joven sin hogar que asume la identidad de Mikayla Murray, una chica desaparecida hace 12 años, para ejecutar un plan meticuloso. La impostora llega a la casa de sus supuestos padres con el fin de robar objetos de valor haciéndose pasar por la hija perdida. La tensión aumenta cuando la intrusa, inicialmente motivada por el dinero, termina inmersa en un entramado de sospechas y secretos familiares que amenazan su vida.

Al interactuar con los miembros de la familia vecina, surgen tensiones inesperadas que añaden complejidad emocional a la narrativa, retratando los desafíos psicológicos que enfrenta la protagonista.

El salto del relato a la pantalla grande

Pretended to Be a Missing Girl no es la primera historia viral adaptada al cine. Al igual que Slender Man, este relato trasciende el mero terror para ofrecer una mirada centrada en la humanidad de sus personajes. Según Sydney Sweeney, esta particularidad la motivó a unirse al proyecto.

Llevar historias virales a la pantalla no es sencillo. Warner Bros., junto con Vertigo y Underground, lideran la producción con un equipo experimentado que busca capturar la esencia del relato original y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las vulnerabilidades humanas.

Sydney Sweeney: la estrella emergente

La actriz, reconocida por sus roles en Euphoria y The White Lotus, continúa expandiendo su repertorio con personajes desafiantes. Pretended to Be a Missing Girl le permite profundizar en roles complejos y psicológicamente intensos.

Su creciente rol como productora refleja su interés por moldear proyectos que prioricen la autenticidad y conecten con audiencias diversas.

Desde su publicación en el subreddit NoSleep, la historia resonó entre lectores interesados en narrativas digitales, ofreciendo a Sydney Sweeney la oportunidad de llevar su carrera a nuevos niveles. Con su participación activa en todas las etapas del proyecto, la actriz garantiza que los detalles más complejos del relato impacten al público de manera significativa.