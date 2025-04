El mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero aclaró que no regresará a River Plate por tercera vez. "Hice un pacto de caballeros con Racing para no ir a River, le di mi palabra a Milito de que no iba a jugar para River", comentó el colombiano , y agregó: "mi decisión de irme de Racing fue personal y le agradezco a la gente. Estoy feliz en América de Cali".

Quintero realizó una fuerte declaración que calmó la tormenta en la "Academia", pero enfureció a los hinchas del "Millonario". No solo opacó su relación con River, sino que cerró una puerta importante para disputar la primera edición del Mundial de Clubes FIFA.

Por otro lado, el campeón de la Copa Libertadores 2018 opinó sobre el bajo rendimiento de uno de sus compañeros en la Selección de Colombia, Miguel Ángel Borja. "Llegó a los 50 y pico de goles. Con esa cantidad, la gente dice que no alcanza, entonces yo creo que más allá del juego colectivo, de alguna u otra forma todos deben asumir la responsabilidad", comentó. Además, reveló que el "Colibrí" es una persona muy cercana. Por este motivo, cuando Quintero estuvo en el equipo de Núñez, tentó al futbolista para que vistiera la camiseta de River. "Yo lo llamé", reveló.

"Obviamente cuando un delantero no hace goles, va a ser criticado. Pero, más allá de eso, el juego es colectivo, por eso no es el culpable. A todos los equipos le lleva tiempo la adaptación… igualmente es muy común el tema de las críticas en las redes sociales, pero uno como jugador siempre tiene que estar tranquilo y tener la cabeza fría", cerró Juan Fernando Quintero su opinión sobre Borja.

En el cierre de su declaración, Quintero explicó la importancia del partido entre el "Millonario" y el "Xeneize" de este fin de semana: "vivo el Superclásico como un hincha más". El colombiano agregó: "aprecio a Fernando Gago y tengo muy buena relación con Riquelme, pero quiero que gane River".

Por otra parte, el jugador de la Selección de Colombia realizó un análisis sobre el rendimiento del joven futbolista del "Millonario" Franco Mastantuono. El mediocampista ofensivo manifestó: "creo que es muy bueno, esta bien que tenga ese tipo de rebeldía adentro de la cancha. Marca la diferencia, pero también hay que empezar a soltarle la mochila de que él es el que va a salvar a River. Esto que pasa es porque el equipo se lo dio, sería genial que siga con este presente que genera una expectativa importante para el futuro. Es muy chico, tiene 17 años… me encanta como juega, pero no lo confundamos, está en un proceso de crecimiento. Igualmente está haciendo las cosas bien", manifestó.