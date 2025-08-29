El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar de acuerdo con la ley estadounidense, explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP). "Es interés nacional (de Estados Unidos) pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz", argumentó.

La decisión de EE.UU.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según afirmó el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. Sobre las consecuencias exactas de la medida estadounidense, dijo: "Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación".

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a la agencia de noticias EFE que la misión diplomática permanente que dirige Mansour "tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU", pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás. La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional --incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea-- para hacerse cargo de la Franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EE.UU. esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.

Este movimiento de EE.UU. sobre los visados palestinos se produce en un momento en el que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino. El embajador Mansour estimó que una decena de estados en total podrían dar ese paso de reconocimiento durante la asamblea y llevar hasta los 160 el número de países que reconocen el Estado palestino (de los 193 miembros de Naciones Unidas).

El portavoz del Departamento de Estado especificó que la OLP y la AP solo pueden ser "socios para la paz" en caso de que "repudien el terrorismo, las campañas de instrumentalización de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, así como la búsqueda de reconocimiento unilateral de un Estado".

"Contrario al derecho internacional"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció a las autoridades de Estados Unidos su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos. "Gracias Marco Rubio por exigir responsabilidades a la OLP y a la AP por recompensar el terrorismo, incitar y tratar de usar la guerra legal contra Israel", dijo Saar en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la Presidencia palestina pidió al gobierno de Trump reconsiderar su decisión. En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias palestina, WAFA, el órgano consideró que la decisión es contraria el derecho internacional, y aseguró sentirse estupefacto por la noticia. "La Presidencia pide al Gobierno de Estados Unidos reconsiderar y revertir su decisión de denegar visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina", señaló.

El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó por la presencia de Abás en la Asamblea General. En la rueda de prensa diaria del portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric fue preguntado por la conveniencia de que Abás esté presente en la asamblea. "Obviamente, esperamos que esto sea resuelto, puesto que es importante que todos los estados miembros y estados observadores puedan estar representados", mencionó.



Dujarric consideró, además, que la presencia de Abás es conveniente dado que Francia y Arabia Saudita han convocado con ocasión de la Asamblea una conferencia específica sobre la solución de los estados, israelí y palestino. En ese sentido, no dio el tema por cerrado, ya que anticipó que la ONU va a discutirlo con el Departamento de Estado.

El portavoz invitó también a atenerse a dos artículos del Acuerdo de la Sede central de la ONU, que definen la presencia de dignatarios, concretamente los que indican: "Las autoridades estatales, federales o locales no impondrán ningún impedimento al tránsito desde o hacia la sede central de representantes de los estados miembros (...) independientemente de las relaciones existentes entre los Gobiernos referidos y el Gobierno de Estados Unidos".