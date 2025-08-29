El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró que el "asedio" que enfrenta su país representa una oportunidad para fortalecer los planes de defensa nacional, en un contexto de tensiones con EE.UU., que empezó a desplegar buques en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, para un presunto combate al narcotráfico. Cientos de personas acataron este viernes el llamado de Maduro a alistarse en las fuerzas militares de Venezuela para ampliar filas ante la "agresión imperialista" del gobierno de Donald Trump. Militantes del chavismo, empleados públicos, parlamentarios y autoridades electorales se sumaron a la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles.

"Hoy estamos más fuertes que ayer"

"Tenemos que aprovechar toda esta circunstancia para fortalecernos en los planes de defensa de la nación, fortalecernos en lo moral, en lo político, en lo institucional, en lo psicológico", indicó Maduro durante el acto de clausura de un curso militar, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El mandatario señaló que Venezuela enfrenta una "situación sobrevenida de asedio, acoso" y "amenazas ilegales que violan la Carta de Naciones Unidas".

"Luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. Sé lo que digo", agregó Maduro, al tiempo que aseguró que su administración actualmente cuenta con más apoyo internacional "que nunca antes".

Maduro pidió a través de una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda para que el gobierno de EE.UU. cese sus "acciones hostiles" contra Venezuela. A juicio de Maduro, "la humanidad y la ONU no pueden permitirse que, en pleno siglo XXI, resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales".

Más temprano la Casa Blanca había destacado que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de EE.UU. en la región que, según defiende Washington, tiene como fin luchar contra el flujo de drogas hacia su territorio. "El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cartel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país", reiteró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Segunda etapa de alistamiento

La llamada 'Gran Jornada de Alistamiento' empezó este viernes en Venezuela con un nuevo llamado de Maduro a través de redes sociales a registrarse "en defensa de la paz y la libertad que merece la patria". Un video que compartió el jefe de Estado, que muestra imágenes del proceso de alistamiento del pasado fin de semana y de la bandera tricolor venezolana, invita a los ciudadanos a acudir "con lealtad y compromiso" y a aprovechar la "oportunidad" de inscribirse.

Según el gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15.751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", así como en cuarteles militares y plazas. Desde Caracas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, destacó la respuesta del pueblo ante el "tamaño de la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela".

Padrino afirmó que en esta "segunda jornada" están "mejor organizados", con 140 puntos de registro en la región capital, conformada por Caracas y los estados costeros Miranda y La Guaira (norte). El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) publicó imágenes en Telegram del proceso de alistamiento en la capital y en estados como Cojedes, Táchira, Zulia y Falcón, en el oeste del país.

"Los venezolanos vamos a defender a nuestro país", dijo a la agencia AFP Betsy Perfecto, de 32 años, sobre el escenario de una eventual invasión, que analistas por ahora descartan. El número de inscriptos no fue aún divulgado. Maduro dijo antes del primer registro que contaba con 4,5 millones de milicianos, una cifra que los expertos ponen en duda.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió este viernes a Estados Unidos que si agrede a Venezuela, esto será su "calamidad" y "pesadilla". "Cálmense, señores halcones de los Estados Unidos. Cálmense, tranquilícense, porque les van a causar un gran daño a su propio país y Venezuela estará lista y preparada. El pueblo venezolano está listo y preparado", agregó Rodríguez desde el estado norteño de Carabobo, donde participó en la jornada de alistamiento para defender a Venezuela de las "amenazas" que considera por parte de Estados Unidos.

Este proceso forma parte del denominado 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', activado tras el planteamiento de EE.UU. de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico. Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Además del alistamiento, Venezuela también lleva a cabo, según anunciaron las autoridades, un despliegue de buques de "mayor porte" en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15 mil efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.