El exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del FMI entre 1994 y 2002, Claudio Loser, cuestionó por la 750 los dichos de la actual presidenta del organismo de crédito, Kristalina Georgieva, que se metió de lleno en las elecciones locales y llamó a votar al partido de Javier Milei en las legislativas.



Ante la pregunta de Víctor Hugo Morales, Loser, que mira con buenos ojos la gestión actual, tomó distancia: “A mí me ha tomado de sorpresa. Está bien poder decir que hay que seguir con las políticas. Pero hablar de las elecciones directamente me tomó de sorpresa”.

En concreto, sobre los dichos de Kristalina Georgieva, que le pidió al pueblo argentino no cambiar de rumbo político, señaló: “No creo que sea lo correcto. Pero después de todo, es la jefa del Fondo y puede decir lo que quiere”.

“No voy a hablar de cipayos o no cipayos, pero lo importante es que este es el tipo de afirmación que no tendría que haber sido hecha”, agregó. “Yo creo que es incorrecto. Creo que el programa está bien, que hay que darle continuidad, pero soy yo hablando. Pero que hablen directamente de las elecciones me parece incorrecto”, afirmó el exdirector del Fondo.

Es más, aseguró que, desde su perspectiva, Argentina debe seguir con el rumbo actual ya que viene de “por lo menos, más de 10 años de estancamiento”, algo que torna aún más pesada la crítica contra la directora búlgara.