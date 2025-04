Néstor Ortigoza, vocal de la comisión directiva de San Lorenzo, denunció al presidente en licencia, Marcelo Moretti, por el escándalo de los dólares y aseguró que aquella situación "no deja lugar a dudas de que se trató de una coima". Ortigoza, que es representado por el abogado Federico Cabull, realizó la denuncia penal contra el máximo mandatario del club de Boedo: "Engañó a la gente y perjudicó económicamente al club", sostuvo.

La relación de Moretti con Ortigoza

Néstor Ortigoza acompañó a la fórmula de Marcelo Moretti y Néstor Navarro. El exfutbolista asumió como encargado del fútbol profesional, aunque fue despedido en agosto de 2024 por diferencias en la gestión. El paraguayo siguió como vocal del club, a pesar de que le pidieron la renuncia tras la filtración de videos en los que golpeaba a quien por entonces era su pareja.

“Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo”, protestó Ortigoza en declaraciones televisivas en agosto del año pasado. Y añadió: “Quiero hacerme responsable de lo que me toca a mí. Porque si no, ¿qué pasa? Traen un jugador que yo no pedí o no estuve de acuerdo”.

A las pocas horas, Moretti anunció el despido de Ortigoza. “Le agradezco a Néstor por siempre haberme acompañado, pero, a partir de ahora, va a seguir desde otro lugar. "No es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo”, disparó en aquel entonces.

El exvolante central no fue el único que se refirió a la llegada de jugadores no solicitados. En abril de 2024, días después de su despido como DT, Rubén Darío Insúa declaró que de los 10 jugadores que habían traído como refuerzo durante su ciclo, él solo había pedido a dos. "No llegaron los que pedimos", sostuvo. "Yo no soy ingenuo. Sabía que la actual conducción hacía difundir en redes sociales para que jueguen los jugadores que contrataron ellos. Se filtró el contrato del Cuerpo Técnico", disparó El Gallego.

Unas pocas semanas después, en julio, explotó otro escándalo. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, denunció que desde San Lorenzo le enviaron un comprobante de transferencia falso por el traspaso de Matías Reali, que ya había como nuevo jugador del Ciclón. Al poco tiempo se sumó la caída del pase de Augusto Batalla, muy pedido por los hinchas tras su buen paso por la institución, ante el "desinterés" de San Lorenzo, según consignó el propio jugador.

La denuncia de Ortigoza a Moretti

Lejos de terminar, el escándalo provocado por los videos en los que se ve a Moretti recibir una coima no deja de escalar. En esta oportunidad fue Ortigoza quien apuntó contra el presidente en licencia.

"Se observa con claridad al presidente del club, Marcelo Moretti, recibir un fajo de billetes dólares estadounidenses, que (sin contar) toma para sí y los ingresa en el bolsillo interno de su saco. A la par, ofrece ilegítimas promesas de convocatoria del jugador (hijo de la persona que entrega el dinero), valiéndose para ello de su rol institucional de presidente. Descaradamente, Moretti le miente a esa gente; y días después la colocó en situación de decir ante los medios de comunicación que se trató de una donación al club", comienza la denuncia de Ortigoza.

El exmediocampista también expresa su preocupación por la continuidad de Moretti en el club, ya que podría "manipular cualquier otra prueba (documental o testimonial) que esté a su alcance, lo que amerita considerar la adopción de medidas de coerción urgentes".

Ortigoza también hace énfasis en que "no deja lugar a dudas de que se trató de una coima para que el presidente del club haga jugar a un aspirante jugador de fútbol en alguno de los planteles ya sea inferiores, reserva o primera división de fútbol, haciendo valer para ello su rol institucional, ejerciendo presión. Era lisa y llanamente, un engaño". Además, acusa a Moretti de recibir "un sinuoso pago que se metió en su bolsillo, y no en las arcas del club, incluso sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de lograr lo prometido".

Por otra parte, el argentino nacionalizado paraguayo reveló que no se sorprendió por esta situación. "Habían ocurrido sucesos de naturaleza similar que habían llamado mi atención y comenzaban a cortar mi vínculo con Moretti", aseguró.

Asimismo, contó: "Al poco tiempo de asumir como directivo del club y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores… Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo, resaltaba supuestas condiciones técnicas y/o físicas, que yo no compartía".

Por último, denunció a Moretti de "obtener dinero a cambio de promesas de imposible cumplimiento, que consistían en hacer jugar en tal o cual división de fútbol a un deportista, en tanto y en cuanto 'donara' cuantiosas sumas de dinero en dólares, sin declarar, sin emitir recibos y que nunca habrían ingresado a las arcas del club".

