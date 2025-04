Vaya terremoto sacude a San Lorenzo con la acusación contra el presidente Marcelo Moretti por cobrar coimas para llevar a un futbolista a las inferiores del club, cámara oculta y audios incluidos. El video publicado por el programa Telenueve Denuncia este lunes por la medianoche lo tiene al mismísimo mandamás azulgrana recibiendo un fangote de dólares de parte de quien sería la madre del jugador y metiéndoselo en un bolsillo interno del saco.

De acuerdo a lo denunciado por el periodista Tomás Méndez en el mencionado programa, Moretti recibió 25 mil dólares en efectivo por parte del entorno del jugador, en este caso la madre, para fichar a un juvenil en mayo de 2024.

Antes de la cámara oculta, Telenueve presenta unos audios en donde se escucha a la supuesta madre del jugador hablando con el presidente, quien le aclara que la cifra en cuestión es de 25 mil dólares. "Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo", cierra la mujer el intercambio verbal.

Mujer: -Los chicos me dijeron, o no se quién, algo de 25.000 dólares.

Moretti: -Si, 25.000 o 30.000. Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...

Mujer: -No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?

Moretti: -25 mil.

Mujer: -Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?

Moretti: -Y la idea es que estén antes para yo...

Madre del jugador: -Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo.

Sentado el clima con los audios, llegó el turno del tremendo video, grabado por un tercero y donde se lo ve claramente a Moretti en una reunión con la supuesta madre del jugador y otras personas, incluido Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Jefatura de Gabinete que habría sido despedido este martes luego del escándalo.

Charla va y charla viene hasta que la mujer le entrega el fangote de dólares a Moretti, quien procede a guardárselo directamente en un bolsillo del saco, sin siquiera contarlo. De acuerdo a la investigación periodística, era un primer pago de 20 mil dólares. Moretti le pregunta a la madre por juvenil y ella procede a contar que él está "desesperado por jugar", entre otras frases. De acuerdo a Canal 9, luego hubo otro encuentro en el que el presidente recibió 5 mil dólares para completar la cifra inicial de 25 mil.

Por último, hay otro audio en el que Moretti habla del juvenil: "Estuve todo el partido viendo con Romano (Marcelo; coordinador de Inferiores) y con Ortigoza (Néstor; responsable del fútbol), y les pregunté. Me dice 'no, bien. A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'".

Desde San Lorenzo todavía no respondieron de manera oficial ni off the record al escándalo.