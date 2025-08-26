A menos de dos semanas de las elecciones legislativas provinciales, los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron este martes los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes sobre avances y desafíos vinculados al desarrollo productivo local.

En la visita, destacaron la importancia del sector como motor de ingresos y del Producto Bruto Interno en el partido, y valoraron las políticas municipales que buscan impulsar la actividad y el empleo.

“Los comerciantes saben mejor que nadie que no hay desarrollo posible en una ciudad abandonada y caótica”, sostuvo el candidato a concejal Sergio Resa, quien remarcó: “Por eso trabajamos para recuperar el espacio público, que estaba ocupado por una actividad comercial irregular que representaba una competencia desleal”.

“Hoy las veredas y las plazas están despejadas, estamos poniendo en valor el entorno urbano en el que se desarrolla su actividad y los resultados ya se ven: la gente volvió a pasear por los centros comerciales”, agregó Resa.

Su compañera de lista, Romina Santana, expresó: “Estamos convencidos de que si a los comerciantes les va bien, la ciudad crece”, y subrayó: “Es fundamental seguir trabajando juntos por una ciudad ordenada y pujante, con oportunidades y trabajo para todos y todas”.

Estuvieron presentes durante la recorrida el presidente del Centro Comercial de Calle 8, Valentín Gilitchensky; el vicepresidente de la entidad, Guillermo Salvioli; el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Martín Ranea; la presidenta de la Cámara Comercial Platense de Calle 9 y adyacencias, Natalia Raciti; la diputada provincial y candidata a renovar su banca Lucía Iañez; y el candidato a Concejal Juan Manuel Granillo Fernández, entre otros.