La Cooperativa Lo de Néstor denunció una campaña de persecución en su contra. De un día para el otro, el Gobierno nacional ya le sacó a la cooperativa la concesión del bar Un café con Perón en el desalojado Instituto Nacional Juan Domingo Perón, y ahora también les quieren sacar el bar Lo de Néstor ubicado en San Telmo.

Luego de que este diario informara hace ya un mes que el Gobierno nacional y el porteño habían cerrado el local de la cooperativa, Lo de Néstor anunció la semana pasada que volvería a abrir durante todo el fin de semana, pero el sábado finalmente informaron que otra vez fueron clausurados.

En un comunicado titulado "La persecución avanza", denunciaron que la cooperativa "sigue sufriendo el hostigamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Capital Deshumano y el Gobierno de la Ciudad. Tras el desalojo de Un café con Perón y la quita de la matrícula, ahora clausuraron y secuestraron también nuestro local de Bolívar 548, donde seguimos sosteniendo este proyecto colectivo". Señalaron que "cumplimos con todos los requisitos legales para el traspaso de la habilitación, pero en 24 horas el GCBA lo anuló por decisión política del INAES; se ataca así nuestro patrimonio y, sobre todo, el derecho al trabajo de nuestras familias". "Exigimos que el INAES y su interventora asuman su responsabilidad", concluyeron.

A diferencia de Un café con Perón, que se encontraba en un edificio público con un sector concesionado para la cooperativa, el bar Lo de Néstor está ubicado en un local privado que la cooperativa alquila, por lo que advierten que el Gobierno no tiene jurisdicción para retirarlos del lugar. El argumento oficial para cerrarlo es que el bar funciona sin matrícula, que fue removida por el propio INAES meses atrás. La cooperativa ya tramitó una nueva matrícula, pero ahora fue anulada nuevamente. El próximo jueves, la cooperativa hará una conferencia de prensa para dar más detalles, a partir de las 18 en el bar de Bolivar al 548, que nuevamente se encuentra clausurado.

