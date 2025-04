Hoy sábado 26 de abril, a las 21, el Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) recibirá a uno de los artistas más relevantes del blues rosarino: Caburo (en la foto). El cantante y percusionista subirá a escena acompañado por la Rosario Acoustic Blues, grupo que integran Enzo Pardini, Juan Manuel Ortiz, Vi Mata y Franco Capriati. Las entradas tienen un costo de cinco mil pesos y pueden adquirirse en entradaslavarden.com.

Juan Carlos Vitantonio, Caburo, es uno de los músicos fundacionales del blues rosarino. Líder de grupos históricos como Tráfico, La Rocanblus, Caburoblus, La Cabureta y Rosario Blues Trío, el cantante vuelve a escena con un formato novedoso: "Hace un tiempo dejé de lado mi banda eléctrica Caburoblus y armé un quinteto de blues acústico con Franco en armónica, Juan Manuel, Enzo y Vi Mata en guitarras. Venimos tocando hace un par de meses, vamos a tocar un 90 por ciento de temas míos y algún que otro cover, como Avellaneda Blues, de Manal". Para Caburo, la lista de temas es "una selección a prueba de balas", que promete una noche "plena de música, blues, recuerdos y mucho amor".

–¿Qué tiene de especial el blues?

–Es el mejor estilo, donde uno puede cantar con todas las vísceras puestas arriba de la mesa. No sé si algún otro estilo lo tiene. Si no hay pasión, no existe el blues.

–¿Es difícil hoy hacer música y vivir de lo que uno ama y de lo que hizo desde hace tantos años?

–Siempre es difícil, yo pedí un permiso hace un tiempo a la Municipalidad para poder tocar en la calle y hoy estoy tocando en la peatonal, me encontré con un lugar en el que nunca había tocado y creo que eso también es parte de mi blues. Era una asignatura pendiente que arrastraba desde hace muchos años. Siempre le tuve miedo y respeto a la calle y ahora dije ¿por qué no?. Ahí pedí el permiso y volví a empezar. Y este sábado vamos a tocar en el Teatro de Lavardén con el quinteto, los precios son populares y el show será con nuestro mejor repertorio.

–El año pasado muchos músicos se sumaron para hacer un show a beneficio para ayudarte. ¿Cómo estás hoy?

–Mejor. Y todo mi agradecimiento no es sólo para los músicos que se sumaron, es también para el público que me apoyó en momentos jodidos, ahora estoy de vuelta y quiero retribuirles con música tanto cariño.