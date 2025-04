El intendente Pablo Javkin participó durante el mediodía del viernes 25 de abril, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) Miguel Simioni, del remate del primer lote de Soja de la cosecha 2024/25 que tuvo lugar en el Recinto de Operaciones del Mercado de la Bolsa de Comercio. Se trata de un tradicional encuentro que la BCR organiza cada año tras el arribo de la primera partida de la oleaginosa a la plaza Rosario. "El año pasado -expuso-, cuando se produjo este remate, veníamos sin duda del peor momento que había vivido la ciudad. Pocas semanas antes habíamos estado con el gobernador en este mismo lugar y con todo el tejido de nuestra sociedad, toda la representación gremial, económica, sindical, laboral, social, frente a la mayor amenaza que había sufrido Rosario, con prácticamente la paralización de sus actividades por lo que hoy podemos calificar el máximo atrevimiento de una red consolidada durante años, bajo la impunidad y la complicidad que, desde las cárceles federales y provinciales, manejaba el delito y las calles de nuestra ciudad", rememoró y agregó: "Y el gobernador se instaló en la ciudad todos los días y llegamos al remate de soja en una situación distinta".

"Pero pasó un año y Miguel (Simioni) nombró un barrio, Stella Maris y La Bombacha, porque ahí dijimos 'pongamos toda la fuerza del Estado municipal, provincial, el aporte nacional, en la zona lindera, el aporte de todo el tejido social que se había reunido acá'. En un año bajó un 82% la cifra de delitos violentos de toda índole en Stella Maris y La Bombacha, y en general en la ciudad cerramos el año con 67% abajo. Pero este año esta ciudad está bajando la cifra del año pasado", señaló el mandatario. "Permítanme decir entonces que el problema no era Rosario, ni éramos los rosarinos y las rosarinas. El problema era la complicidad, la impunidad y la desidia con la que durante mucho tiempo se miró esta ciudad, de la que sólo se comentaban las noticias negativas".

"Un año después, estamos mucho más cerca, sin que haya terminado nada, sin tener margen para descuidarnos de nada, pero mucho más cerca de lo que seguramente nos propusimos en esa reunión, donde pactamos poner a Rosario en el lugar donde debía estar", prosiguió. Y subrayó: "Y esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque lo que nos permite es hablar de las cosas que nos gusta hablar. Acá a esta ciudad le gusta hablar de esto. Este es uno de los actos institucionales más importantes que tenemos, los que están ligados a la producción, al trabajo, al esfuerzo, al riesgo empresario, a la inversión, a la articulación público-privada".

El intendente hizo hincapié en dos situaciones que ponen en valor la resiliencia, perseverancia y compromiso, tanto en el ámbito público como privado, para con la ciudad y la región: "Hoy temprano pasé por dos lugares antes de venir acá: uno es una obra de pavimento a nivel definitivo que estamos haciendo en un barrio de la ciudad que nos reclamó muchos años; la estamos haciendo porque con el Mercado de Valores y con el tejido institucional de nuestra red de mercados y de nuestros inversores institucionales, compañías de seguro, mercados, mercados tecnológicos, logramos financiamiento directo al Estado municipal; lo mismo logró la provincia, transparente, sin roleo, sin reperfilamiento, sin pensar en extender el vencimiento que todos los años venimos cumpliendo religiosamente, con el criterio que mamamos desde chicos quienes nos criamos en esta región: cumplir con nuestras deudas para hacer más".

"Después -agregó- tuvimos un acto muy significativo: una fábrica ejemplar que hace 10 años se incendió, un ejemplo de los más fuertes de lo que es la capacidad industrial de esta región. Hoy volvió a exportar, tiene tres naves a nuevo y celebró bajo la consigna del Ave Fénix los 10 años de recuperación de ese trabajo industrial. Y ahora tenemos este remate".

En este punto, Javkin se refirió a la procedencia del actual (Monte Buey) y de los anteriores lotes que fueron subastados a lo largo del tiempo en el tradicional acto, destacando la pujanza y el ecosistema de los pueblos de la región centro. "Ese es el tejido que todos los días conecta y nosotros somos orgullosamente la capital de esa zona productiva de la Argentina", afirmó. "Entonces, cómo puede alguien pensar que éste puede ser el problema de la Argentina.Cómo puede ser que la Argentina no entienda que esta es la solución de la Argentina. La solución de la Argentina es el tejido productivo económico del interior, la Argentina tiene que parecerse más a la región centro, la Argentina tiene que invertir en infraestructura en la región centro, la Argentina necesita redes de ciudades como la que une a Monte Buey con Rosario, donde circula el conocimiento, la innovación, la capacidad productiva". Y en sintonía remarcó: "Hay que dejar de invertir en mega autopistas alrededor del conurbano que después no se terminan".

"Esta es la Argentina que tenemos que construir. Este es el sentido. Y vamos a tomar todas las obligaciones que hagan falta, porque nosotros no venimos acá a llorar, venimos a pedir que nos dejen hacer", manifestó el intendente.

"Déjenme terminar el nodo Wilde de la autopista, porque estamos consolidando el tejido industrial, la reconversión del tejido industrial de la ciudad de Rosario. En una zona donde era descampado y especulación inmobiliaria hoy está lleno de empresas multinacionales, empresas locales, todo sobre un corredor industrial. El departamento con el mayor producto agregado industrial de la Argentina. Sí, porque no somos solo campo. Somos campo con industria. Y somos la biotecnología aplicada en industria, y somos la economía del conocimiento, que se nuclea a partir del tejido educativo que tiene la ciudad".

Y remarcó: "Queremos, por supuesto, discutir el marco impositivo. Con el mayor gusto, discutamos el marco impositivo nacional. Discutamos también qué Estado se hace cargo de cada función. Déjennos a los municipios que estamos más cerca, y a las provincias que estamos más cerca, hacer más cosas. Pero distribuyamos el IVA como correspondería en cualquier lugar federal, poniendo más cerca de las responsabilidades y las funciones la recaudación, y no más lejos, para fideicomisos o fondos que se sostienen en el tiempo, que solo aplican esos fondos en el conurbano y que suben en el atraso al lugar donde se generan las divisas que la Argentina necesita".

"Venimos a ayudar. Queremos respaldar que la Argentina, después de mucho tiempo, resuelva un problema estructural de más de un siglo en el país, que es no tener moneda. No hay manera que se desarrolle un país que no tenga moneda. Y avalamos todos los esfuerzos de estabilidad macro para que la Argentina tenga moneda", aseguró más adelante el mandatario, en tanto aclaró: "Pero para sujetar eso en el futuro necesitamos inversión donde se produce, donde las divisas se generan, en las ciudades que tenemos capacidad de innovar, de crecer, de desarrollar, de aportarle al conocimiento al país".

"Salgamos de esa matriz ambacéntrica en la que la Argentina fracasó, y que fracasó bajo todos los modelos ideológicos que hayan gobernado la Argentina. Porque si hay alguna característica del otro gran debate junto a la moneda, que la Argentina no da, es la de la distribución geográfica de sus productos. Es cómo hacemos para desarrollar un país que pone sus recursos en el lugar donde los recursos no se generan, y se los quita al lugar donde esos recursos nacen", sostuvo, mientras que reiteró: "Estamos dispuestos a tomar cada vez más responsabilidades, incluso en el sostenimiento de la infraestructura productiva, como bien lo está haciendo la provincia de Santa Fe".

Para finalizar su intervención, Javkin afirmó: "No tengo ninguna duda de que este acto, que a lo mejor pasa desapercibido en los grandes medios nacionales, excepto en los especializados, que a lo mejor no tiene que ver con el clima que respiramos en la guerra de odio o insultos que muchas veces matiza el debate sobre la capital, sí tiene mucho más que ver con lo que la Argentina debería ser".mercialización.