Netflix compartió días atrás el trailer de En el barro , la serie argentina que será el spin off de El Marginal, la célebre ficción de Sebastián Ortega sobre conflictos dentro en un penal de Buenos Aires. En esta oportunidad, la trama se centrará en una cárcel de mujeres, que contará con la participación de la ex boxeadora y campeona mundial Alejandra "Locomotora" Oliveras , quien falleció este lunes 28 de julio tras permanecer 14 días internada en un hospital santafesino por un accidente cerebrovascular isquémico.



Oliveras se preparaba para su gran debut actoral como personaje secundario en la historia, que se estrena en la plataforma de streaming en todo el mundo este 14 de agosto .

La sinopsis de la serie indica lo siguiente: "Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”".





Aunque poco dejó traslucir Netflix sobre su rol en la trama, meses antes, en una entrevista televisiva, la deportista había adelantado que su personaje se apodaba "Rocky" y que había sido encerrada por un asesinato. "Mi personaje no es chorra ni narco, actuó en defensa propia", explicó en el programa Almorzando con Juana.

Al respecto, Oliveras contó sobre su personaje: "Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia", precisó la entrenadora, y luego aclaró: "Cuando miren la serie se van a dar cuenta y me van a dar toda la razón".

Contenta por su debut como actriz, desarrolló algunos aspectos de su papel. "Es hermoso ser actriz, es un mundo nuevo para mí. Nunca hice ficción y me encanta", contó. Y agregó: "Estoy agradecia con Sebastián Ortega por la oportunidad".

"Mi personaje es fiel en la cárcel, tengo una jefa. Cuando me llamaron para proponerme el papel y me explicaron por qué estoy en la cárcel acepté, porque yo de narco no iba a actuar, pero de asesina sí por el motivo. Por ese motivo sí mataría", expresó, generando un clima de misterio e intriga.

El elenco principal de la serie está compuesto por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. El reparto se completa con Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Tatu Glikman, y la presentación de María Becerra. Además, la serie contará con las participaciones especiales de Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina, y con Cecilia Rossetto como actriz invitada. En el barro marcará también el regreso de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus recordados roles de El Marginal.







Oliveras había dejado traslucir en esa entrevista de septiembre del año pasado que la segunda temporada ya estaba casi lista. También, envalentonada por este nuevo rumbo que había adoptado, contó que estaba con varias propuestas actorales, tanto para la televisión como para el teatro. "Se viene mi serie", adelantó, sobre su propia biografía.

La ex pugilista, ganadora de títulos mundiales en las categorías peso supergallo, pluma y ligero, entre otras, murió a los 47 años en el Hospital María Cullen de Santa Fe. Su deceso fue confirmado durante la tarde del lunes, luego de una repentina descompensación que resultó irreversible, pese a que el último parte médico emitido este mismo día por la mañana mostraba una evolución esperanzadora.

Según había informado el director del hospital, Bruno Moroni, Oliveras estaba reduciendo progresivamente la necesidad de respiración asistida y evidenciaba respuestas neurológicas positivas. “Seguía sosteniendo el avance, con momentos de apertura ocular y comprensión de órdenes motoras”, había señalado el profesional.

Sin embargo, horas más tarde, la ex boxeadora sufrió una descompensación crítica de la que no logró recuperarse, provocando un inmenso pesar tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad en general.

Sus últimos meses los disfrutó estudiando para convertirse en Psicóloga, entrenando a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, compartiendo mensajes motivacionales en las redes, participando activamente en la política santafesina, y preparándose para su debut actoral, entre tantos otros proyectos.