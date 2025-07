El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, lanzó duras crítica al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y aseguró que fue un “show de rencor guarango” por las críticas contra Cristina Kirchner, con el objetivo oculto de desviar la atención del robo que se le estaba haciendo a la sociedad.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Supongamos que el juicio a Cristina Kirchner estuvo bien. Imaginemos que los jueces eran imparciales y no un absceso, una colección de pus que se forma como si el cuerpo judicial intentase combatir una infección.

Y más, imaginemos que Cristina Kirchner es culpable. Está presa, proscripta y vilipendiada diariamente por la bestia de la mafia de Clarín y Magnetto. ¿Eran necesarios, Pino, sus bostazos verbales destinados a quien estaría pagando sus errores?

¿Hasta dónde va el odio? ¿Qué recorrido inimaginable tiene en la Argentina política de hoy? ¿Qué tenía que ver Cristina Kirchner el sábado con esa entrega de Milei al poder real? ¿No les basta quedarse con todo? Estaban de fiesta.

No solo por la plata que caía en sus bolsillos con el estrépito de las maquinitas del casino. Era también la autocelebración de su poderío, era tener un presidente a sus pies, el ánimo festivo del pequeño estadio que la Sociedad Rural le robó al Estado nacional, verbigracia, al pueblo.

¿Era imprescindible el show de rencor guarango, la cobardía implícita, para completar la mañana? Esa sociedad de satisfechos, ¿necesitaba expresar ese grado de crueldad? ¿O era una forma de disimular el espanto de lo que allí estaba sucediendo en realidad con uno más de los robos descarados?

Porque si no, no tiene justificación. Quizás no sea solamente odio, mezclado como el barro y la bosta con el consumado afano a las mayorías del país.

Para que no se pensara en los jubilados, en los médicos del Garrahan, mientras recibían miles de millones de pesos, ponían a Cristina Kirchner como distracción.

Pino estaba haciendo como el mago del espectáculo de La Rural. Entretenía con palabras y gestos a la audiencia y, al final, sacaba de la galera no un conejo, sino más bien un presidente. La verdad, un truco impactante.