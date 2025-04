El cantante de cumbia, el Villano, tomó las redes sociales para contar que contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en un video en el que asegura que quiere que sus seguidores tomen consciencia de los cuidados de la salud.

"Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo", arrancó el interpreta, cuyo nombre real es Jonathan Müller, en su publicación.



Conocido por canciones como Chica Real y Amigo, el artista de 34 años indicó que está en una pareja estable desde hace un par de años y que se encuentra sana debido a que se han cuidado siempre.

"Me sentía muy bien, pero fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”, relató.



Y añadió: "No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona, ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos".



En este sentido, reflexionó que no se quería guardar este diagnóstico para el mismo y reconoció que tuvo un pasado de excesos. "Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada", relató.

"La salud es todo": el cantante explicó como salió de las adicciones

"Si te domina el ego y querés pertenecer, todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado, porque como cantante, como El Villano, siempre me vieron bien. Pero en lo privado, fui una persona que se destruyó", explicó.

Por último, El Villano consideró que su conexión con Dios lo ayudó a salir de sus adicciones y que el objetivo de revelar su estado de salud es para promover los cuidados. "Mi intención con este video es decirles que se cuiden porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios", argumentó.

"A partir de ahora vamos a tener una relación más directa y les voy a ir contando todo mi proceso, ojalá que les haga un click y se empiecen a cuidar", completó.



Entre el 30% y el 40% de los pacientes con VIH son diagnosticados en una etapa tardía

Más de 140 mil personas tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, se estima que un 13% de esas personas aún desconocen su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a otras personas.

En diciembre de 2024, los profesionales de la Universidad de Buenos Aires destacaron la importancia de la prevención y el tratamiento. Esto se debe a que los especialistas advierten que entre el 30% y el 40% de los pacientes con VIH llegan a su diagnóstico en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando ya presentan infecciones o sus defensas están notablemente bajas.





Al respecto, la médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Vanesa Fridman, enfatizó que uno de los principales problemas radica en el desconocimiento del diagnóstico.

"El hecho de no recibir tratamiento oportuno puede complicar el pronóstico a largo plazo y aumentar la posibilidad de transmitir la infección a otras personas. Por eso, es fundamental el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta de rutina con el médico clínico o cualquier contacto con el sistema de salud", afirmó la profesional.

"Un diagnóstico temprano permite a la persona infectada iniciar tratamiento antirretroviral y lograr un control del VIH, con la posibilidad de mantener una carga viral indetectable y evitar el contagio a otras personas por vía sexual", remarcó la médica.

