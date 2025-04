Este viernes 2 de mayo no habrá clases en las escuelas de Rosario y toda la provincia de Santa Fe, según confirmaron desde el Ministerio de Educación santafesino en el marco del día no laborable con fines turísticos establecido por el Gobierno Nacional en el calendarios de feriados y días festivos de 2025. Se trata de una fecha que ya tenían contemplada de este modo en el calendario escolar provincial. Esto significa que en esa jornada no habrá actividad en las escuelas públicas ni privadas de la provincia, como tampoco la habrá –como ya se sabía– el jueves 1º de mayo, que sí es feriado por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Como el gobierno de Javier Milei determinó que el viernes no sea un feriado puente sino un día no laborable con fines turísticos, la duda acerca del desarrollo de todas las actividades, como el trabajo, las clases, la actividad bancaria y el funcionamiento de los diferentes servicios, quedó instalada entre la gente. En la administración pública nacional la actividad quedará paralizada, salvo los servicios esenciales.