Luego de 15 años de la puesta en marcha de los carriles exclusivos el Concejo Municipal hará una revisión formal de su implementación, un diagnóstico de su impacto, y se analizará por qué no se implementó en su totalidad el plan de movilidad previsto en la ordenanza. En particular, se pondrán en consideración las variables relacionadas con (potenciales) ahorros de tiempos de viaje, reducción de accidentes de tránsito, niveles de efectividad, servicio y satisfacción de usuarios, y opinión de los vecinos frentistas de calles afectadas por carriles exclusivos del Transporte Urbano de Pasajeros. La autora de estos proyectos, la concejala Anahí Schibelbein, dijo que después de tantos años "no es la misma ciudad. Muchos de esos objetivos no pudieron concretarse”.