Los diferentes ministerios del Gobierno de Santa Fe encabezaron reuniones paritarias con los gremios que representan a los empleados estatales. No hubo oferta y pasaron a un cuarto intermedio para el próximo 7 de mayo, momento es que se presentará la propuesta salarial. Los representantes de ATE y UPCN fueron los primeros en sentarse en la mesa para comenzar con la discusión y escuchar la postura de los funcionarios santafesinos con respecto a futuros aumentos salariales. En la antesala de la discusión, hubo una protesta de trabajadores estatales en las escalinatas de la casa de Gobierno. Al arribar para la reunión, los dirigentes gremiales fueron interpelados por trabajadores autoconvocados que les exigieron plantear en la mesa una situación relacionada a quiénes se encuentran en las categorías 4 y 5. Tras la reunión paritaria de ayer entre los gremios docentes y el gobierno provincial, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, manifestó su descontento. "En esta reunión paritaria quedó claro que al gobierno no le interesa el salario docente", dijo el dirigente gremial subrayando la falta de avances en las negociaciones, y destacando como uno de los puntos más críticos la demora en el pago del 4,5% que se debía abonar a los docentes correspondiente al desfasaje entre el acuerdo salarial del 5 por ciento y la inflación que trepó al 9,5 por ciento. El dirigente sindical denunció que, en lugar de dar respuesta, el gobierno provincial optó por "un cuarto intermedio", fijando una nueva fecha para la discusión: el próximo miércoles 7 de mayo, algo que, según Alonso, “no tiene nada que ver con las necesidades y la exigencia” del sector. Por su parte desde Sadop Rosario su secretaario consideró que si la propuesta salarial de la próxima semana, no es buena, se encamina un conflicto. “El resultado de la reunión paritaria es malo y la lectura del gobierno nos preocupa porque nos parece desfasada de la realidad”. Con esta expresión, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, sintetizó la reunión.

Rodrigo Alonso detalló que no existía justificación para que no se hubiera comunicado la fecha del pago del 4,5%, y que dicho porcentaje debía ser abonado de forma simultánea a los docentes activos y jubilados. “Nosotros planteamos claramente que no había motivo para que en el día de hoy no se comunique la fecha de este 4,5 %, que además debía pagarse a los compañeros y las compañeras jubiladas”, afirmó Alonso.

Otro tema central fue la necesidad de una recomposición salarial urgente. Según el dirigente, dicha recomposición debe incluir el 23% perdido en la política salarial del 2024 y la deuda pendiente de la paritaria 2023, correspondiente al 23,4% exclusivamente del mes de enero.

En esa linea resumió que “el gobierno de la provincia sigue incumpliendo un acta paritaria”, señaló, en relación a la falta de cumplimiento de acuerdos previos, como la convocatoria a concursos y traslados para el nivel inicial, primario y modalidad especial, lo cual, según Alonso, afecta la estabilidad laboral de los trabajadores.

Además, el dirigente de Amsafé aprovechó la ocasión para criticar el plan de Asistencia Perfecta. “El presentismo está originando que haya compañeros con problemas oncológicos, con enfermedades graves, que tienen que ir a trabajar porque están perdiendo ese plus salarial de un salario que es de 700 mil pesos; muy por debajo de la línea de la pobreza,” denunció.

A esto le sumó su crítica a la reforma previsional, que considera lesiva para los derechos de los trabajadores, tanto activos como jubilados. En ese sentido, Alonso enfatizó que los aumentos para los jubilados se entregan con un retraso de 60 días y con un descuento obligatorio (solidario) que calificó de "vergonzoso".

Otro de los puntos cruciales de la reunión fue la falta de pago del proporcional de vacaciones no gozadas a los trabajadores reemplazantes. Alonso destacó que no hay motivo para que pasen meses sin que se abone este derecho y reiteró la preocupación generalizada dentro del sector.

En su balance final, el secretario general de Amsafé mostró su preocupación por cómo se está manejando la paritaria. “Una reunión paritaria que desde nuestra perspectiva tiene más que ver con dilatar los tiempos que con intentar solucionar los verdaderos problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación,” concluyó Alonso.

Alonso recordó que el gobernador había asegurado que los trabajadores “no íbamos a perder”, pero a día de hoy, “el desfase salarial ya se conoce hace más de 15 días y no hay motivos para seguir demorando la respuesta”.

En tanto desde Sadop Rosario su titular Martin Lucero narró que “el gobierno plantea que los docentes no perdieron poder adquisitivo cuando casi un 60% debió recibir el pago de un aumento mínimo garantizado por la misma paritaria. Esto es simplemente cotejar datos entre los números del gobierno y los porcentajes de aumento”. Y agregó, además, que “la decisión de la provincia de aumentar el premio por asistencia en un 15% es la muestra cabal del reconocimiento de una inflación muy superior a la prevista y, a la vez, una ratificación de la injusticia de la medida arbitraria del gobernador”.

Las reuniones continuarán la semana próxima y se espera que el día miércoles se concrete la oferta salarial: “Esperamos que tome las previsiones que hemos planteado en esta reunión porque, en caso contrario, nos encaminamos a un conflicto, ya que el malestar de la docencia ante una mala propuesta va a ser mucho mayor que en las ocasiones anteriores”, puntualizó. “Estamos ante un gobierno cruel e inhumano que promueve diferencias hacia dentro de las funciones que se desempeñan en las escuelas, que atropella a los jubilados docentes a los que tuvimos que acompañar en la presentación de amparos para detener la vulneración de derechos y el atropello a las leyes previsionales vigentes”, concluyó Lucero.

Tras el encuentro de la mañana, el ministro de Gobierno Fabián Bastia señaló que fue “una muy buena reunión” donde se abordaron “todos los temas que nos ocupan en un ámbito de coincidencias en las cuestiones macroeconómicas que afectan al país y tienen su impacto en la provincia” y resaltó “la vocación de diálogo de ambas partes tendientes a alcanzar soluciones”.

Por su parte, el ministro de Hacienda Pablo Olivares dijo que la mesa paritaria de la administración central es “un lugar donde se procesan las necesidades e inquietudes del personal” en el que “analizamos que a lo largo de este primer trimestre un 70 % del personal del escalafón tuvo un incremento que no fue superado por la inflación” y que para “el 30 % restante de la pirámide, a lo largo de la gestión, venimos otorgando incrementos que han sido superiores a la inflación acumulada desde diciembre del 2024 hasta marzo del 2025”.

A su vez, aseguró que todo lo analizado anteriormente “no significa que desde el Gobierno Provincial se niegue posibilidad para componer una política salarial que contemple distintos aspectos”, por lo cual la idea es “juntarnos nuevamente para hacer una propuesta que contemple la actualización salarial anticipando inflación, tratando de lograr el máximo posible de una propuesta en cuanto al plazo y deje conforme a ambas partes sentadas en la mesa”, concluyó.

Por su parte el ministro de Educación José Goity indicó que “esta fue una reunión preparatoria; intercambiamos opiniones en torno a la situación, y quedamos para un cuarto intermedio. La semana que viene vamos a presentar una propuesta”; y precisó que los gremios realizaron “algún planteo sobre el premio a la asistencia que estamos llevando adelante. Nosotros estamos muy conformes con esta política porque vemos que hay un altísimo nivel de aceptación por parte de los docentes y que está teniendo efectos muy positivos en el sistema educativo, no solamente ha bajado la rotación de los docentes en el aula, sino que también ha valorizado conductas”, finalizó.