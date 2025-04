Finalmente, la Cámara de Diputados definió suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires, tras un acuerdo de todos los sectores políticos. Aún así, la discusión por la conformación del cronograma electoral no terminó.

La aprobación, que fue por más de dos tercios, llegó en el marco de una sesión que se completó este lunes tras haber quedado un cuarto intermedio abierto desde el miércoles último, cuando sólo se reunió el cuerpo para rendir homenaje al papa Francisco.

Ahora, se abrió otra instancia de discusión, que tiene que ver con los plazos electorales. Como se marcó, el proyecto que se aprobó para suspender las primarias deja establecidos los plazos de la ley 5.109, que en las fechas clave como cierre de listas y presentación de las boletas, deja 30 y 20 días antes de las elecciones, respectivamente. Para la Junta Electoral, el organismo encargado de realizar la elección y que no tiene experiencia en una empresa como esa, es necesario modificar los plazos.

“Estamos en una circunstancia particular, donde se han prolongado más de la cuenta los plazos de una decisión que debió tomarse hace mucho tiempo. Debíamos suspender las PASO porque no resulta posible después de la reforma que se hizo con la Boleta Única de Papel. Hay una determinación legal que se debe votar en dos urnas y para eso son dos elecciones en un día, que no se puede hacer. Suspender las PASO no es una concesión, sino una imposición de la realidad. No terminamos de entender por qué no se puede escuchar a la Junta Electoral, que dice que requiere más plazos de los vigentes. La Legislatura está procrastinando”, dijo el diputado Gustavo Pulti, uno de los alineados con el gobernador.

Uno de los discursos más encendidos fue el de la kicillofista Susana González, quien plateó que “hubo un empeño en general trabas a todo esto; se hizo todo para que no haya celeridad”. Más adelante, marcó que hubo “compañeros que presentaron un proyecto para que las elecciones sean concurrentes, tienen todo el derecho. El único problema parecer ser que es lo que hace Kicillof” y remató: "Lamento que mi bloque actúe como oposición".

Por parte de La Libertad Avanza tomó la palabra Florencia Retamoso, quien apuntó al gobernador al señalar que “Kicillof le robó la plata a los bonaerenses porque se hace una suspensión de PASO”, en lugar de una eliminación total. “Nosotros presentamos un proyecto para derogar las PASO porque creemos que es un gasto que deben hacer los partidos políticos”, dijo.

La diputada de Micaela Olivetto, alineada con la conducción del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner, dijo que “perderse en discusiones secundarias es un error para todas las fuerzas y sobre todo para quienes quieren representar los intereses de la mayoría". "Creo que es un tiempo de seguir trabajando, hay que desdramatizar las discusiones internas y trabajar para representar y que haya diputados con conducta partidaria en el Congreso”. En esa línea, pidió “bajar los decibeles y ponerle un freno al gobierno de exclusión de Javier Milei”.

Maricel Etchecoin, jefa del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, aseguró que en la Legislatura, se "disfrazaron discusiones técnicas que en el trasfondo son discusiones políticas". "El gobernador no quiso la boleta única, esta cámara ha estado para discutir, los que procrastinan son los que llevan adelante los procesos, lideran y tienen que encargarse de juntar los consensos porque este es un sistema democrático", dijo mientras aseguró que el objetivo de la Coalición Cívica es que "haya un proceso electoral legítimo y robusto para que la provincia de Buenos Aires pueda tener su elección".

“Valoro positivamente que hayamos establecido un calendario electoral, porque eso da certidumbre a la ciudadanía, que hoy tiene claro cuándo va a votar. En la política discutimos cuándo cerramos las listas y repartimos las boletas, pero esta cámara votó un proyecto del gobernador que fue modificado por unanimidad, cualquier modificación hubiera hecho seguir dilatando la discusión”, dijo el titular de Acuerdo Cívica UCR+GEN, Matías Civale que propuso discutir una reforma electoral intergal en el 2026.

En tanto, para el titular de Unión, Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, apuntó al corazón de la interna el peronismo y aseguró: "Lo que no hicimos nosotros como legisladores, se resolvió con un simple tuit de una dirigente política, pero pensábamos haber resuelto el tema, pero no fue así porque continuamos con el tema de los plazos electorales”. A eso, adelantó su postura y aseguró que “los plazos vigentes van a generar una crisis, un cuello de botella tremendo” a los partidos.

Para Diego Garciarena, jefe del bloque de la UCR+Cambio Federal, “uno de los principios que rige en la vida del derecho parlamentario es el de mayoría y el primer requisito para construirlo es dialogar; no se dialoga por redes, se hace cara a cara”. El referente radical cuestionó además las dilaciones por parte del Poder Ejecutivo en el envío del proyecto de suspensión de las primarias.

El presidente de la bancada PRO, Matías Ranzini, señaló que “hubo tiempo de discutir y nada de eso se dio” y dijo que “hace más de dos meses estamos con este tema y mientras estábamos en esta situación, el Poder Ejecutivo por los medios nos ordenaba venir a sentarnos como si fuésemos sirvientes; lo quisimos hacer pese a que el gobernador envió el proyecto de manera tardía”. Asimismo, marcó que “más allá de dar sanción definitiva a la suspensión, nos convencemos que el Poder Ejecutivo subestimó en hacer un proceso electoral por sí solos para la Provincia”. A ello sumó que la comisión de Reforma Política no es un “circo”, en referencia a los dichos del ministro Carlos Bianco al respecto. “El Poder Ejecutivo no estaba preparado”, sentenció.

El cierre quedó a cargo del jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, que sostuvo que la Ley “es clara” porque fija plazos “mínimos”. A la vez, aunque consideró que la Junta podría reglamentar esa situación, se comprometió a trabajar "para que la elección se pueda desarrollar de la mejor manera posible”.

Sobre final, se hizo cargo de la interna y apuntó: “Me llama la atención que a muchos legisladores que critican y critican no les conozco una interna ganada en ningún lado". "Ese dedo tan cuestionado es, quizás, el que nos permitió ganarle a Mauricio Macri en 2019 cuando muchos no tenían confianza en que eso podía pasar. Ese mismo dedo es el que definió, sin recoger opiniones, que el actual gobernador encare la elección que permitió ganarle a María Eugenia Vidal. Lo mínimo que se puede pedir es coherencia y no ser hipócrita”, lanzó en referencia a las críticas que algunos sectores del peronismo sostienen con Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta del PJ a nivel nacional.

La Junta Electoral alertó a la oposición por los plazos

El último viernes, la presidenta de la Suprema Corte y de la Junta Electoral, Hilda Kogan, convocó a las autoridades del Senado y de Diputados, como así también a las autoridades de los bloques legislativos para encarar una reunión técnica sobre la situación electoral en relación con esos plazos.

Si bien algunos de los presentes hablaron de haber recibido “presiones” para no asistir, la cita se llevó a cabo este lunes con la presencia de los diputados Gustavo Cuervo y Fabián Luayza (Unión Renovación y Fe), Guillermo Pacagnini y Laura Cano (FIT), Maricel Etchecoin Moro (CC), Juan José Esper y Fernando Compagnoni (La Libertad Avanza). Por el lado de los senadores, dieron el presente Agustín Máspoli (UCR), Sergio Vargas y Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza dialoguista), Christian Gribaudo (PRO), Carlos Curestis (LLA) y Joaquín de la Torre (Derecha Popular). No hubo presencia de Unión por la Patria, como tampoco del PRO ni de ninguna de las facciones radicales de Diputados.

Hilda Kogan, la presidenta de la Suprema Corte, a la cabeza de la reunión de ayer.

Al iniciar el encuentro, la cortesana señaló a los presentes estar “ante una circunstancia singular” de cara a las próximas elecciones por lo que “la adecuada organización y resolución de aspectos operativos cumple un papel central en el proceso electoral”, en tanto que marcó que las reformas deben ser consideradas “con el objetivo de garantizar que todo el pueblo de la provincia vote con tranquilidad”.

Como punto central, la propuesta de la Junta Electoral es modificar la legislación vigente en dos fechas clave: que se establezcan 50 días para la presentación de los candidatos y 30 días para la presentación de las boletas.

La presentación técnica de un detallado informe que mostró en qué tiempos deberá actuar el cuerpo, estuvo a cargo del secretario de Actuación de la Junta, Daniel Demaria Massey y de Carlos Safadi Márquez, titular de la Dirección de Asesoramiento Técnico a la Presidencia en relación a los Organismos de la Constitución, de la Suprema Corte.

“Vinimos a ver una parte de la película, que es la de la Junta. Ahí dijeron que es un problema de los partidos, porque si los plazos para controlar que las candidaturas estén bien, no van a tener la boleta y esto es un problema, especialmente para los partidos chicos”, dijo a Buenos Aires/12 uno de los legisladores que fue parte del encuentro, que duró cerca de una hora y media.

Por eso, creen que va a ser clave el encuentro de la comisión de Reforma Política y del Estado prevista para este martes en Diputados. “Lo de la Junta es un problema, pero después viene quién controla las urnas, el convenio con el correo y todos esos detalles, que serán otro problema”, evaluó un senador presente en el encuentro que se desarrolló en el Salón Acuerdos de Verano del imponente edificio del Poder Judicial en La Plata.

"Es momento de salir de la discusión política y entender que es técnica”, lanzo un diputado al salir. “Es una preocupación para los partidos políticos, la estrechez de plazos es grave para nuestra posibilidad de dar cumplimiento”, dijo. “Si la Junta nos dice que no puede garantizar que el desarrollo electoral sea el correcto por los plazos, preferimos modificarlos”, sentenció otro senador ante la consulta de Buenos Aires/12.

Los miembros de la Junta dejaron en claro ante los legisladores que, en toda la historia electoral de la Provincia de Buenos Aires, los procesos electorales no fueron organizados de acuerdo a los plazos previstos en la ley, sino que fueron adecuados de acuerdo a normativas nacionales o a normas provinciales en base a coyunturas específicas.

Continuará...

Este martes a la mañana, en tanto, se llevará adelante un encuentro de la comisión de Reforma Política y del Estado, a cargo del radical Emiliano Balbín, quien encabezará una reunión de carácter informativo, con el fin de “analizar inquietudes relacionadas con el cumplimiento del cronograma electoral para las elecciones generales del año 2025; y evaluar en su caso la necesidad de realizar adecuaciones normativas pertinentes”.

A la misma fueron convocados el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, como así también la titular del Senado, Verónica Magario, además de las autoridades de los bloques de ambas Cámaras, la titular de la Junta Electoral y el ministro Bianco. Desde el entorno de Kogan, confirmaron su participación a este medio.

“Voy a participar porque a todas las convocatorias que me llegan, formales y no por los medios, participo. Se me había enviado un pedido de información, que hemos respondido, destacando las necesidades de modificación de plazos que consideramos para que la elección se pueda realizar”, planteó Bianco por la mañana ante la consulta sobre su presencia en el encuentro.