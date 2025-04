Fueron dos potencias que se saludaron. En la cena de la Fundación Libertad, Mauricio Macri se acercó a Santiago Caputo y se los vio conversar en un tono distendido para lo que vienen siendo los cruces entre el ex presidente y el actual mandatario Javier Milei por los dirigentes "comprados" del PRO. Luego se lo vio a Caputo teniendo una charla más larga y efusiva con Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense. Eso segundo es menos raro: Ritondo y Caputo tienen una relación cercana desde que conformaron una suerte de mesa entre el PRO y LLA. Pero siempre hay una mano que viene a volcar el vaso (o la mesa entera) y, en este caso, fue el armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja, que ensayó su propia respuesta a la frase de Macri de los dirigentes del PRO que tienen precio: "A los del PRO no necesitamos comprarlos, estaban regalados".

El convite anual de la Fundación Libertad suele reunir a la creme de la creme de la ultraderecha y los liberales. Las crónicas que repasaron la cena dieron cuenta del principal ausente: Javier Milei. El motivo no hay que ir a buscarlo muy lejos: si iba, se tenía que cruzar con Mauricio Macri, con el que se vienen diciendo de todo a través de los medios. En su lugar, fue "autoinvitado" el asesor Santiago Caputo. También asistieron el candidato-vocero Manuel Adorni y el ministro de Despidos, Federico Sturzenegger.

Caputo entró con su estilo: ni siquiera levantó la cabeza ante los fotógrafos que le pedían que mirara a cámara. Y allí, en Parque Norte, se vio el momento en el que se saludaron con Macri, el ex presidente le dijo algo al oido, Caputo se rió. Una escena que hablaba de una suerte de distención, aunque el clima ríspido entre ambas fuerzas no deja de estar. También saludó a otros dirigentes del PRO sacudidos por el oficialismo, como el economista Luciano Laspina.

El director de la Fundación Libertad, Alejandro Bongiovanni, vio los gestos y se esperanzó ante uno de los cronistas de un entendimiento entre ambos dirigentes de derecha: "Hoy era medio Capuletos y Montescos, y se entiende, pero también vi conversaciones y entendimientos, así que espero que ayude".

Pero con quien más se quedó charlando Caputo es con Ritondo, con el que a esta altura tiene una relación personal. La conversación política pasó por todos los temas: el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, la economía, las idas y vueltas del Gobierno. Quien vea un avance en las negociaciones, debe recordar un dato central: Caputo fue marginado por Karina Milei del armado de las listas. Por lo cual, las conversaciones con Ritondo también son Caputo pisándole el terreno. O dos dirigentes compartiendo sus opiniones, en una visión más ingenua.



Atrás quedó por un rato la frase de Macri, en la que aseguró que los dirigentes que se fueron del PRO a La Libertad Avanza son los que tenían precio, mientras que el su partido se quedaron los que tenían valores. La respuesta de Milei fue furibunda: "Que muestre la factura", le exigió. Y luego dijo que Macri comanda un grupo "minúsculo" dentro del PRO que no quiere acordar, pero que la mayoría del partido amarillo sí quiere el acuerdo con LLA.

En respuesta, Macri calificó de "ocurrente" la frase de Milei sobre las facturas, pero le pasó otra: " Él ya entendió todo. Entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores”.

¿Tiene fin esta saga de chicanas? Al parecer, no. Porque entró en escena el armador de Karina Milei para la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. En un reportaje radical, ensayó su propia respuesta a Macri: "El ex presidente hace rato que no tiene razón, lamentablemente. Creo que nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina. Él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el ballotage, di una indicación: no ir a caranchear en los espacios amigos, no ir a buscar a sus dirigentes, sino dejar que proceso decante naturalmente", describió la actitud de LLA hacia el PRO.

Pero luego también describió como vio a los del PRO: "Ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. No los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas, para que se diera el proceso de manera natural. Hoy estamos en entendimiento absoluto con el PRO. Estamos tirando hacia el mismo lugar", aseguró.



Las negociaciones, aseguraron a este diario, van a continuar. Lo que no se sabe es si para llegar a un frente entre los dos partidos o para que LLA se quede con los dirigentes del PRO y Macri, sin el pan y sin la torta.