Después del extenso debate porteño de tres horas, siguió el debate sobre el debate donde se metieron todos. Desde el presidente Javier Milei (que elogió a su delfín, Manuel Adorni), pasando por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el exintendente Horacio Rodríguez Larreta. Todos tuvieron algo para decir sobre la exposición de los 17 candidatos: que ganó uno, que domó este otro, hasta que fue aburridísimo. Leandro Santoro fue uno de los pocos que no se sintió necesitado de opinar. Se entiende: el candidato que lidera las encuestas salió indemne de una disputa donde sus opositores de derecha, por momentos, se olvidaron de él para lanzarse mandobles unos a otros. Fue un real todos contra todos. Nada que envidiarle a una batalla real.



Dado que opina hasta de chismes no es sorprendente que el presidente Milei se haya metido a opinar sobre el debate porteño. Lo elogió a Adorni, ensalzó su agresividad, su deseo de no dialogar y de arrojar chicanas, en especial hacia el candidato de izquierda: "Estuviste bien ayer, Manuel, cuando dijiste que el insulto de un zurdo es un elogio, Cuando dijiste que ni lo querías escuchar al otro zurdo estuviste bien también. Gracias por tanta doma", le regaló Milei, quien aseguró que Adorni es "el domador del Abasto".

Lejos quedó la realidad de cómo Adorni recibió varias "domadas" ante sus preguntas por parte de Leandro Santoro e incluso de Silvia Lospennato, la candidata del macrismo. Se sabe: parte de la realidad que al presidente no le gusta, parte que ignora.



Luego Milei se refirió a los militantes de izquierda en general: "Estamos viviendo un momento que es el mejor momento en la historia de la humanidad. No sé dónde estos zurdos ven el fin del capitalismo, verdaderamente estos pibes usan una que es buenísima". Y siguió atacando a otros candidatos: "No se rían porque no solo están los zurdos ridículos, otros comparten programa con el nazi de (Alejandro) Biondini que se autorreconoce nazi y quiere perseguir a la gente en redes sociales". Sobre la persecución en redes sociales a no ilusionarse: no hubo autocrítica. El Gordo Dan sigue teniendo trabajo.



Del otro lado, el jefe de Gobierno porteño cuestionó al vocero presidencial: "Vi a Adorni haciendo su tarea de representar a Karina Milei en la Ciudad, pero lo vi sin pasión por la tarea que tiene que llevar adelante. No hizo propuestas ni contó sus planes para la Ciudad". En contraste, dijo estar feliz con la exposición de la primera candidata del PRO: "Fue una de las pocas que presentó propuestas concretas, porque es alguien que conoce mucho la Ciudad. Habló de lo que queremos seguir haciendo". Y por último, le dedicó un palo a Larreta: "Lo traicionó su subconsciente. Este era un debate a legislador y creo que la palabra que más veces repitió fue:´yo, yo, yo´. Y nadie hace nada solo, ¿no? Tiene una confusión".

Jorge Macri también se ocupó de señalar que la actual jefa de LLA en la Legislatura, Pilar Ramirez, "fue kirchnerista". "El PRO es el límite del kirchnerismo en la Ciudad y en nueve elecciones le hemos puesto ese límite", remarcó.



En la misma línea, la vocera porteña y candidata Laura Alonso consideró que Larreta

"esta solo, no tiene equipo ni propuestas". "Los libertarios se ríen en las redes, pero después en el debate son raros, no tienen propuestas", indicó sobre Adorni.

Larreta, por su parte, consideró que el debate "fue un plomazo". "Estuve tres horas para hablar ocho minutos", resumió. "Mejor hacerlos que no hacerlos, además hay una ley que marca que todos los candidatos participen. ¿Por qué invitar a unos sí y a otros no? Pero es cierto que hubo 17 candidatos y fue un plomazo, estuve tres horas ahí para hablar ocho minutos", remarcó. "Yo solo no me fui, se fue la Coalición Cívica. ¿Van a decir que Carrió es funcional al kirchnerismo? El radicalismo también se fue. ¿Es culpa mía? Preguntémonos por qué se fueron", advirtió.

Por su parte, Yamil Santoro consideró que de los 17 que se presentaron al debate "si hay cuatro que tienen propuestas claras para la Ciudad, es mucho". Y dijo que la mayoría busca hacer "chicanas o generar un miniminuto viral". No quedó claro de qué lado queda él, que fue con una perra al debate.



Por último, Santoro evitó meterse en la discusión posterior pero una cuenta fan le contestó a Adorni: "El candidato de los dinosaurios es Adorni. Y los dinosaurios van a desaparecer".