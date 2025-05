Tesis sobre una domesticación 7 puntos

(Argentina/México, 2024)

Dirección: Javier van de Couter.

Guion: Javier van de Couter, Camila Sosa Villada y Laura Huberman.

Duración: 113 minutos.

Intérpretes: Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera, Carlos Cano, Susana Varela, Sebastian Arzeno, Ignacio Ferrochio.

Estreno en Cine Arte Cacodelphia, Malba Cine (viernes de mayo a las 20) y espacios INCAA.

El personaje no tiene nombre, pero su fama es evidente. En Tesis sobre una domesticación, la protagonista, una actriz transgénero que ha logrado el éxito artístico y económico, parece estar en la cima de su derrotero profesional y personal. Cuántos puntos de contacto existen entre la criatura de ficción y su creadora, la también actriz y escritora cordobesa Camila Sosa Villada, es algo que puede investigarse a partir de la lectura de entrevistas y artículos periodísticos o dejarse de lado por completo. Al fin y al cabo, es parte del juego que propone la novela, publicada originalmente en 2019 por la Biblioteca Soy de Página/12 y reeditada con algunos cambios hace un par de años; volumen que, junto con el inmediatamente anterior Las malas, cimentaron otra fama, la de la propia escritora. Que para su adaptación al cine, dirigida por Javier Van de Couter (Mía, Implosión), Sosa Villada no sólo haya participado de la escritura del guion sino que además sea quien encarna al intenso y contradictorio personaje central no sólo va en ese mismo sentido sino que posee toda la lógica creativa del mundo.

Realizador y actriz colaboraron previamente en Mía (2011), en la cual ella encarnaba a una cartonera trans. Es evidente que fue la confianza entre ambos lo que facilitó el trabajo de adaptación del texto y la entrega de la actriz frente a la cámara: la intensidad de la actuación es tal que sólo un grado sumo de cercanía y seguridad pudo hacerla funcionar. No sólo por la exposición física constante –los desnudos y las escenas de sexo que, sin dejar de ser simuladas, ofrecen una franqueza poco usual en el cine argentino– sino también por las características emocionales. Si algo define al personaje es su estado de contradicción también constante, una mujer trans orgullosa de serlo atrapada en las redes del divismo, alguien que ansía formar una familia en pleno derecho pero que no puede y/o no quiere dejar de lado las libertades sexuales y sentimentales que forman parte de su cronología vital.

El comienzo de Tesis sobre una domesticación –cuyo título no necesita mayores explicaciones– describe el encuentro de la protagonista con el abogado mexicano interpretado por Alfonso Herrera, alguien que, en palabras de ella, se quedó acá atraído por los "putos argentinos". El marco es una fiesta que la dirección de fotografía y otros detalles de la puesta en escena, el vestuario y las actuaciones ponen un par de tonos por encima del naturalismo. De hecho, ésa es una de las marcas de estilo centrales del film, que en gran medida se enmarca en un espacio narrativo más cercano al melodrama (un melo post almodovariano) que a cualquier rama del realismo, social o de otra raza. Las visitas al pueblo de origen de la protagonista en el interior cordobés aportan las necesarias dosis de bagaje personal, el pasado más humilde y la humillación de ser diferente en un ambiente poco amable con cualquier tipo de divergencia. En paralelo, la pareja entre el abogado y la actriz, legalizada por vía del matrimonio, se embarca en la aventura de adoptar un chico cuya historia de vida lleva las marcas del trauma.

Más allá de alguna relación casual y el vínculo con un director de teatro interpretado por Sebastian Arzeno, el vector sexual que es la criatura de Sosa Villada se hace aún más evidente en sus viajes a la provincia, una pulsión que tiene algo de exorcismo ligado al pasado. No es casual que, atravesando el tercer acto, la trama empuje a la protagonista a optar entre dos puestas teatrales de diverso calibre como siguiente paso profesional, y que una de ellas sea Pasifae de Henry de Montherlant, demandando un enorme compromiso mental y físico. Es un espejo de las otras elecciones, más personales, que se ve obligada a seguir o a dejar de lado. Si hay algo que destaca en el film de Van de Couter y Sosa Villada –extremo e irregular, como su heroína– es la negativa a seguir reglas tranquilizadoras desde el punto de vista de la "dramaturgia": la vida está lejos de ser un manual de guion que desequilibra aspectos de la vida para volver a encauzarlos por causas y efectos simples o evidentes.