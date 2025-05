El radicalismo lo hizo de nuevo. Pese a los gestos de autonomía que habían ensayado en la previa, tres diputados de la UCR terminaron alineándose con La Libertad Avanza y ayudaron a bloquear la constitución de la comisión investigadora del escándalo cripto que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena. La maniobra dilatoria impidió la elección de autoridades y logró lo que el oficialismo buscaba: ganar tiempo. La comisión quedó en punto muerto y su definición se postergó al menos hasta la próxima sesión, prevista para la semana del 19 de mayo. Ese día también se debatirán proyectos sensibles, como la declaración de emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y el financiamiento universitario. En ese marco, la oposición intentará quedarse con la presidencia del cuerpo y denunciará la maniobra con la que el oficialismo —con el aval de Martín Menem— amplió de manera irregular el número de integrantes, que pasó de 24 a 28 para sumar aliados y blindar la comisión desde adentro.

Aunque en la previa habían marcado distancia, los diputados Soledad Carrizo y Lisandro Nieri —ambos alineados con el gobernador Alfredo Cornejo— terminaron votando con el oficialismo. Una semana antes se habían ausentado del encuentro convocado por Martín Menem para reunir los 14 votos que sostuvieran la jugada libertaria. Sin embargo, este miércoles acompañaron la propuesta de Gabriel Bornoroni como presidente de la comisión, obturando así la posibilidad de consensuar autoridades y postergando el inicio de la investigación. El volantazo generó sorpresa, sobre todo en el caso de Carrizo, primera en desmarcarse públicamente al advertir: “No veo por qué poner obstáculos para que esto pueda seguir hacia adelante”. Al parecer se arrepintió. “Sería un contrasentido que presida alguien que votó en contra o no está de acuerdo con investigar”, denunció la diputada Carolina Gaillard de Unión por la Patria.

También apoyó a Bornoroni el catamarqueño Francisco Monti, flamante integrante del interbloque Liga del Interior, aunque buscó tomar distancia del conflicto. “Sin perjuicio de que no creo que tenga que abrirse una nueva grieta entre quienes quieren que (la comisión) funcione y quienes no quieren —aclaró—, quienes votaron a favor deberían trabajar para que funcione, y quienes votamos en contra no quiere decir que no podamos cumplir dignamente con el rol. Además, los presidentes no son dueños de las comisiones”.

Los bloques que impulsan la comisión leyeron el movimiento en clave electoral. Señalan que el gobernador Cornejo está usando la comisión como ficha de cambio en la negociación por las listas de cara al cierre de alianzas. “A Cornejo le sirve que funcione, no que quede muerta”, dijeron a este diario. “Está preocupado por las listas en Mendoza”, apuntó un armador local. La provincia aún no fijó fecha para sus elecciones, y los libertarios "quieren ir solos" explicó a Pagina12. El riesgo no es menor: si Luis Petri encabeza la boleta a diputado nacional y logra una buena elección, podría quedar perfilado como candidato competitivo para disputar la gobernación en 2027.

En paralelo, se registraron movimientos dentro del bloque Innovación Federal que también conspiraron contra la estrategia opositora. El rionegrino Agustín Domingo fue reemplazado por el misionero Carlos Fernández, un enroque de último momento que favoreció al oficialismo.

Ante la imposibilidad de definir autoridades, los diputados Nicolás Massot y Fernando Carbajal anunciaron que la presidencia de la comisión se votará en la próxima sesión. Massot aseguró que la oposición dura cuenta con al menos 140 votos, frente a poco más de 120 del panoficialismo. Cristian Ritondo propuso avanzar en acuerdos antes de ese día para evitar otro bloqueo.

La batalla por la presidencia de la comisión se dará en una sesión caliente, en la que los bloques opositores también intentarán avanzar con otros temas que amenazan el excel del gobierno: Además de la emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y los fondos para universidades, el debate incluirá un intento de la oposición por impugnar la conformación “trucha” de la comisión investigadora. El diputado Fernando Carbajal anticipó que pedirán revisar la ampliación de miembros: “Deben ser 23, porque el PRO perdió dos integrantes y eso les hace perder un asiento. Vamos a ir al pleno para que se invaliden todas las truchadas”, disparó.

A pesar de los intentos de los libertarios por borrar el tema de la agenda, el caso $Libra se mantendrá en el centro de la escena. Para el martes 14 de mayo está prevista la interpelación de los ministros que se ausentaron en la primera convocatoria: Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis “Toto” Caputo (Economía). Ambos justificaron su faltazo con excusas de agenda. Si vuelven a ausentarse, desde la oposición evalúan otras medidas. No descartan avanzar con una denuncia judicial o incluso promover pedidos de juicio político, argumentando que estarían incumpliendo con los deberes de funcionario público.

Con las nuevas interpelaciones y la reactivación de la comisión investigadora, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Democracia para Siempre buscarán despejar los múltiples interrogantes que Guillermo Francos no logró —o no quiso— responder en su presentación. El jefe de Gabinete no pudo precisar quién le entregó al presidente Javier Milei el contrato con el token de la criptomoneda $Libra, no explicó por qué lo promocionó sin consultar a ningún organismo del Estado y repitió como un mantra que, para Milei, “no hubo estafa”. Tampoco aclaró el vínculo entre Karina Milei y Mauricio Novelli y el resto de empresarios tech que visitaron la Casa Rosada. Francos no dio detalles sobre el Tech Forum, se negó a enviar los informes de la Unidad de Información Financiera y esquivó todas las preguntas vinculadas a presuntas coimas e ingresos gestionados por terceros.