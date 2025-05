Saberse madre, porque es ése el lugar que debe ocuparse y de manera concomitante a otros: esposa y ama de casa, ser la que lo entregó todo para quedar, luego, vacía. Las fronteras entre lo cierto y lo fantaseado se difuminan, en la piel de una actriz que ingresa a este juego fascinante pero también doloroso. Con dirección de Andrea Garrote, Cecilia Roth compone La Madre, de Florian Zeller (El Padre, El Hijo; estas dos con versiones en el cine), junto al elenco que integran Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir; y se presenta hoy y mañana a las 20 en Teatro Astengo (Mitre 754).

Las sucesivas funciones de La Madre suscitan un encanto persistente en Cecilia Roth, quien dice haber encontrado situaciones sorprendentes. “En los ensayos siempre aparecen cosas, tal vez con más dirección de parte del director, con más puesta, con más temor de parte de los actores, cuando el texto empieza a tatuarse más en tu piel; en este sentido, creo que la obra fue creciendo mucho a través de las funciones, mucho. Andrea Garrote viene muchísimo a las funciones, y después nos manda un WhatsApp con alguna que otra observación, pero siempre de una manera maravillosa, porque empieza diciendo: ‘Mirá, esto me pareció genial, pero fijate también en esto’. Siempre tiene ese cuidado, porque después de hacer una función, una queda muy expuesta”, comenta la actriz a Rosario/12.

“Esta es una obra particularmente especial para el personaje de la madre, porque es su subjetividad puesta en acción, su pensamiento no racional, su mirada o su sentimiento sobre las cosas que han pasado, así como su fantasía de lo que pasará. Es una obra en la cual te metés en la cabeza de una persona que está jugando y un poco martirizándose, victimizándose por el dolor que está sufriendo, falsamente pero también no, ante la lejanía y la distancia que ha tomado su hijo. El otro día le decía a Gustavo (Garzón): ‘Vos sos el primero que dice esta frase’, una frase que yo después repito, varias veces. Fue algo de lo que no me había dado cuenta antes, ¡mirá qué extraño! La obra tiene muchas palabras y muchas frases dichas de una manera y dichas de otra; y eso es algo maravilloso de Florian Zeller, así como sucede en El Padre, si bien allí desde una lógica diferente, a partir de un personaje con Alzheimer. En La Madre está el imaginario de esta persona, y el público lo está viendo”.

-Creo que si a esa frase no le habías prestado cierta atención, era porque la atención estaba en otro lugar, y esto seguramente te sucederá también de otras maneras; quiero decir, para una actriz debe ser fascinante adentrarse en esta cuestión de significados o atenciones cambiantes.

-Es un juego, ¿sabes? Yo no estoy jugando con la angustia, sino con el imaginario de este personaje; quiero decir, aparece la angustia, sin duda, pero más que la angustia, es el vacío. Es un personaje que no ha creado dentro de ella y a través de ella nada, ninguna otra cosa que la interpele más que su función de madre, de esposa y de ama de casa. No hay otra cosa que le produzca curiosidad, todo está teñido de estas relaciones. Cuando esas relaciones llegan, biológicamente y lógicamente, a un momento en el cual la necesidad de su presencia no es tal, bueno, el vacío se empieza a generar más y más, y con él su victimización y su enojo con los demás. Es un juego en el cual ella gana, pero no gana, pasan las dos cosas. Eso lo ve el espectador y es muy claro, pero ella no. Ella no tiene conciencia de que su imaginario está muy corrido de la realidad objetiva de una historia, de una circunstancia concreta. Ella puede haberlo visto de otra manera y sostener que fue de otra manera, frente al absoluto asombro de los demás personajes.

-Ese rol de madre es también el de un concepto de familia que hoy ya no es el mismo.

-Hay un concepto absolutamente rígido, inflexible, culturalmente hegemónico, que ya ni siquiera lo es; las familias, las no familias o los vínculos, son distintos. Es una obra escrita hace varios años, pero de todos modos no dejo de pensar que esto sigue existiendo. Esta realidad de no desarrollo y de no creer en la posibilidad de que una mujer madre, esposa y ama de casa, pueda además ser otra cosa. Todavía yo creo que eso se da, lo que pasa es que planteado de la manera como lo hace Garrote, es loco que pase, que una persona esté arraigada a un requerimiento definitivo, de que es eso o nada. Por eso la expresión “nido vacío” a mí me repugna, la detesto. ¿Qué sería el nido vacío? En el nido vacío ya no hay paloma ni huevos, es un concepto de la familia que atemoriza. En lugar de pensar la idea de la soledad como estar con uno mismo, está pensada como estar sola. A pesar de todo lo que pasó durante este tiempo, con los feminismos y el empoderamiento, se supone eso ya está, y no es cierto. Si el hombre queda en esa reducción hegemónica, como sucede en la obra, lo tiene permitido; es más, si no lo tiene es raro. Esta mujer dice que su marido tiene una amante y que el hijo se va porque la odia, todo está corrido de la realidad, de una realidad objetiva, y también de nuestra subjetividad actual.

-De alguna forma, es algo que no deja de explicar la situación actual, en relación a nuestro presente social y político.

-Ni hablar, ni hablar. Estaba pensando en eso en este momento. Lo único que a mí me llama la atención, es que en esta ultra derecha tan fogosa (risas), las mujeres estamos apartadas, aunque esté Giorgia Meloni de presidenta. Es el hombre, el varón, el que más entra en este juego, y para no perder aquello que siempre le fue propio. Las estadísticas que he leído son muy claras, los votantes o los militantes de estos partidos retrógrados y crueles, son casi todos hombres entre 18 y 35 años. Hasta en la serie Adolescencia pasa esto. Son misóginos, piensan que la mujer tiene demasiadas cosas a favor, y sostienen que no existe el “día del hombre”; eso me hace a mí me fascina, que los hombres digan: "No existe el día del hombre, existe el día de la mujer." Creo que también hay una lucha misógina en todo esto.

-¿Es la primera vez que te dirige una mujer?

-En realidad, es la segunda, porque Andrea Garrote ya me dirigió en Teoría King Kong, cuando estábamos en pandemia. Fue raro, rarísimo; ahora no, ahora está todo floreciente. En el teatro, digo (risas); en la fantasía y en lo posible.

-Ahí está el asunto, ¿no? Si no es desde ahí, ¿cómo salir de todo esto?

-Además, hay una pregunta ahí. ¿Qué es la batalla cultural para esta gente? ¿Qué significa? ¿El despojo general de todo? Porque la cultura no es el arte solamente, es la comida, es la forma de hablar de un pueblo, el arte es parte de esa cultura; lo que más les molesta, creo, es la identificación de la gente con todo eso.