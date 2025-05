—Es todo lo que obtuve —susurra don Isidro.

Y me arrima una opalina con un número telefónico de Chile.

—Pero si es peruano.

Las doce y monedas. Estamos ante el mostrador de un bodegón; uno de aquellos populares, típicos. El sol de otro siglo entra desde una calle adoquinada. Tomo un sorbo, fuerte y dulce, de la copita de jerez que me han traído como aperitivo, junto con una panera de tostadas con orégano, para engañar el estómago mientras espero mi filet de merluza con puré.

—No se murió en París con aguacero ni toda esa sanata premonitoria que inventó. Falsificó la fecha de su muerte, se fabricó una nueva identidad y ahora es un viejo comunista pillo que sobrevive de hacerle trampa al sistema y tiene treinta tarjetas de crédito. Son falsas pero funcionan, dicen.

—¿Dicen quiénes?

—Menos pregunta el Ciego y perdona.

Para don Isidro, el Ciego es Dios. Les tocó en suerte compartir una celda, donde matan las horas muertas jugando al ajedrez en un tablero que el Ciego se sabe de memoria. El Ciego no sale porque es un preso famoso.

—Pero no encontró el poema.

—Llame y pregúntele. La salida no me daba para más.

En este precario universo alternativo, donde las cosas no se sostienen mucho en la existencia si nadie les presta atención, me dieron a leer en voz alta ante el público un poema que yo desconocía. Publicado a doble página tabloide en un periódico del Partido Comunista de Chile, firmado por César Vallejo, el poema no estaba en sus obras completas ni en su poesía reunida y era un absoluto hallazgo: un monstruo épico de centenares de versos en columnas impresas en letra chica, escrito por encargo del sindicato de la construcción; un canto a la fuerza colectiva de los obreros de la construcción, un tesoro de la historia de la literatura. Pero se fue borrando ante mis ojos mientras yo me distraía buscando la posibilidad de fotocopiarlo. Al final me quedé sin nada para leerle a la gente, que se fue yendo, y nadie me cree que ese poema exista. Pero lo que más bronca me da es que no pude leerlo completo ni copiarlo.

En el mostrador del bodegón hay un teléfono. Es uno de esos fijos de antes, de tubo pesado. Después de almorzar mi filet de merluza con puré, crocante como siempre, disco el número que figura en la opalina al pie del nombre falso. César Vallejo atiende. Le recito las pocas palabras sueltas que logré retener en mi memoria de su poema político perdido para el sindicato de la construcción. Don César me escucha y se pone a llorar. Yo escucho su sollozo; es intenso, incesante. Parece un aguacero. Después se calma y me dice dónde puedo encontrar el poema. Voy a tener que viajar a Chile, pero no me importa. Pensaba ir de todos modos. Al fin le pregunto cómo eligió la fecha de su muerte falsa. Me responde que la hizo coincidir con el final de la guerra del Paraguay; se refiere a la del Chaco paraguayo. “Esperaban al héroe y el héroe ha muerto. Pero no en la guerra sino de una muerte tonta, natural. Es el colmo de lo anti épico. Por eso elegí esa fecha”, dice.

Quisiera recitarle un poema suyo que supe de memoria, que habla de morir “de esas cosas sencillas, como estar / en la casa o ponerse a cavilar”, pero no recuerdo más que esos dos versos; se me ha borrado todo lo demás.

Me pregunta cómo conseguí su número. Don Isidro me hace señas de que le pase el tubo. Me despido del poeta. Se lo paso a él. Se transforma.

—¡Buenas, don César! Gusto escucharlo a usted. No, no. Sí sufrió. No fue como dijeron los diarios: balazo en la cabeza, instantáneo, no. Lo fue a entrevistar al departamento. Un error, sí. Habiendo tantos bares en Buenos Aires, recibirlo ahí, pero bueno, vio cómo es el Ciego. Se sentía cómodo en su casa. Marito prendió el grabador y empezó a oír una gotera. La gotera lo distraía. Caía ahí nomás sobre la mesa, dicen; el agua mojaba los papeles, me imagino. Vio cómo era Marito: niño limeño prolijo, doble apellido. Siempre engominado como Isidoro Cañones. No me haga caso, no importa, es un personaje de historieta de acá. La gota insistía y Marito se ponía cada vez más nervioso. Una vez le oí decir al muy traidor que los empleados públicos vienen de hogares donde hay una canilla que gotea. Por lo visto, le molestaban sobremanera las pérdidas de agua desatendidas. Sí, perdón. Me estoy desviando del tema y esta llamada la paga mi clienta. Es usted un caballero. Bueno, cuestión que le dice Marito, que ya no aguanta más esa tortura china de la gota: “Pero don Borges, ¿cómo no hace arreglar usted ese problema de humedad en el techo?”. Fueron sus últimas palabras.

Vallejo llora. Lo oigo por los agujeritos del tubo, sucios de polvo. No llora por Marito. Llora por él, por el exilio, el ostracismo, la causa perdida.

—Y qué sé yo. ¡Tenía! En algún cajón, o en la mesa, o encima. Vio que el Ciego no cuenta nada pero es de esos radicales de los años treinta que tenían que andar siempre calzados. Armados, amenazados siempre por los sicarios de los conservadores. Es tal como esos guapos y compadritos que él tanto admiraba. No quiera saber cómo dio en el blanco. No, no usó arma de fuego. A cuchillo fue. Varias puñaladas. Se guió por la voz.

No me canso de escuchar a don Isidro Parodi. Puedo, si quiero, irme sin pagar. Nadie me reclamará nada. Acá no necesitan el dinero. Estamos en el universo alternativo donde la materia de la realidad son los deseos y los sueños. Jorge Luis Borges escribía de compadritos y acá él es uno. Uno caído: comparte celda en la cárcel de Villa Devoto con un detective suyo de ficción. No tiene destino sobre la tierra y ha matado a Mario Vargas Llosa.