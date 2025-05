TEATRO



Cómo puedo desear tanto esto

Habrá quienes lo hayan visto como intérprete en Fuck me, la obra de Marina Otero que recorrió varios festivales del mundo. Para muchos otros, Miguel Valdivieso es aún un secreto a punto de ser revelado. Ahora se estrena en la dirección con esta pieza de autoficción que reúne videos, textos y movimientos, donde se entrecruzan diversos clichés del lenguaje de la danza. “La empecé a crear en 2019, después de infectarme con VIH, y tras un periodo de depresión sentí la necesidad de celebrar mi existencia”, cuenta Valdivieso, que nació en Costa Rica y creció en Bolivia, pero hace años desarrolla su trabajo en Argentina. “Quise, a través de la autorreferencia, crear un trabajo cargado de ironía, preguntándome cómo bailo y de qué cultura soy”.

Sábado a las 21 en Área 623, Pasco 623. Entrada: $14000.

Imprenteros

Desde su estreno en 2018, el biodrama de Lorena Vega y sus hermanos se convirtió en un clásico de la cartelera porteña que creció hasta convertirse en una suerte de empresa familiar, tal como lo fue la imprenta del conurbano bonaerense que perteneció a su papá. Con el Día del Trabajador Gráfico como marco de fondo, la obra tendrá una función especial en el Konex y se llevará adelante junto a una colecta solidaria de alimentos no perecederos organizada junto a Casa Sofía y Proyecto Puentes. El público que asista podrá colaborar con el alimento que pueda, y todo lo recaudado será destinado a comedores y ollas populares. En la misma semana se proyectará el documental de Imprenteros que dirigen Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico, y en ambas funciones estará disponible el libro que completa esta propuesta multidisciplinaria.

Viernes a las 20 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $27000 y un alimento no perecedero.

MÚSICA



So Kono

Despues de siete años de silencio discográfico, el gran cantante africano Salif Keita está de regreso con un disco acústico y despojado, grabado en 2023, en apenas cuatro dias. Su título en mandenká –un dialecto de África occidental– puede traducirse como “en mi habitación”, y hace referencia a que la grabación se llevó a cabo en el cuarto de hotel que ocupó Keita durante su participación en un festival realizado entonces en Japón. Considerado como la voz de oro de África, o el Caruso africano, Keita es un cantante albino, auténtico mito en su país, que se hizo conocido en occidente con la edicion del disco Soro (1987), y que desde entonces ha colaborado con artistas como Santana o Wayne Shorter, entre otros. Desde sus 75 años, ya sin aquella voz dorada de antaño, dejando de lado sus míticos falsettos, el maliense recorre el repertorio de So Kono con el mismo paso de Johnny Cash o Gil Scott-Heron en sus trabajos crepusculares: sabio y empático, y más emotivo que nunca, acompañado apenas por el ngoni de Badié Tounkara y la percusión de Mamadou Koné.

Emperifollada

Tercer adelanto del próximo disco de Estelares, este nuevo simple del grupo que nació allá lejos y hace tiempo en la escena platense –con integrantes oriundos de Junín– es una canción bailable y festiva, con un ritmo cercano al funk, según apunta su guitarrista, Victor Bertamoni. Como ha sucedido históricamente en el grupo, “Emperifollada” nace a partir de un demo que su cantante y compositor, Manuel Moretti, tenía guardado desde hacía tiempo, tal como precisó para una entrevista promocional que acompañó su estreno, junto con un video dirigido por Gonza López y protagonizado por Marina Bellati, Julieta Pink y María Florencia Lauga.

ONLINE



Étoile: danza de estrellas

El matrimonio integrado por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino logró su mayor éxito con The Marvelous Mrs. Maisel, que clausuró su relato luego de cinco temporadas. Cambiando los años 50 por la actualidad y el mundillo de la comedia stand-up por el ballet profesional, su nueva creación intenta alcanzar similares cotas de comicidad a partir de la descripción de un universo particular y sus habitantes. El punto de partida es el intercambio de figuras entre el Metropolitan Ballet Theatre de Nueva York y Le Ballet National de París. Allí están sus respectivos directores, interpretados por Luke Kirby y Charlotte Gainsbourg, quienes mantienen una relación algo complicada pero toman la decisión de elevar el nivel de las performances a partir de ese cruce de “étoiles”, las estrellas del título. Así, la bailarina de primera línea encarnada por Lou De Laâge llega a Nueva York con todo su ego a flor de piel, pero no será la única que cruce el charco hacia uno u otro lado. Disponible en Prime Video.

Andor

La segunda temporada de la serie derivada del universo Star Wars insiste con una trama compleja y diversas líneas paralelas, tal vez el más “adulto” de los spin-offs de la querida saga espacial. Diego Luna regresa como Cassian Andor, el espía que se infiltra en los grupos rebeldes al tiempo que los tejes y manejes del poder corren en paralelo. Son doce capítulos en total, disponibles en Disney+, que reflejan el ascenso del fascismo intergaláctico y los intentos de determinadas facciones por detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Aventuras hay y también acción física, pero la serie creada por Tony Gilroy pone de relieve los resortes y fuerzas políticas de una galaxia parecida al mundo real.

CINE



Fuego del viento

Producida por el cineasta portugués Pedro Costa, la ópera prima en el terreno del largometraje de su coterránea Marta Mateus es un particular ejercicio narrativo y sensorial que parte de una situación insólita. Un grupo de trabajadores rurales terminan un día de recolección de uvas y deben protegerse de un toro subiéndose a los árboles de la finca. A partir de ese momento el film mezcla diálogos realistas con otros poéticos, pero también diversas temporalidades: el presente, el pasado cercano y también el lejano. La realizadora escribe en la presentación de su película: “Compartimos el pan y el vino, el dolor y el amor, la guerra y la paz. Invocamos nuestro historia, a nuestros muertos y recuerdos para que nos ayudaran a domar a las bestias y nos liberaran, para poder así celebrar la vida. A veces nos gusta imaginar que el cine tiene el don de la brujería”. Puede verse hoy a las 21 en la Sala Leopoldo Lugones (Avenida Corrientes 1530) y en otras cuatro funciones durante la semana.

Tesis sobre una domesticación

Luego de su reciente paso por la competencia nacional del Bafici llega a las salas de cine la adaptación, dirigida por Javier Van de Couter, de la novela homónima de Camila Sosa Villada, quien a su vez se encarga de interpretar el rol central: una actriz trans que parece haber alcanzado cada peldaño en una carrera de gran éxito y una vida personal equilibrada. “La protagonista se desliza por esta tesis construyendo una nueva narrativa travesti que incluye el derecho al goce, la ambición y la contradicción. Pero, ¿cuál es el costo de sostener esta nueva e inesperada realidad?”. La sinopsis oficial señala las paradojas del personaje y los de la trama, en un film jugado, complejo y estimulante.

TV



Hotel Portofino

Si bien la historia transcurre en un sofisticado paraje turístico italiano, esta serie que la señal Europa Europa comenzó a emitir todos los jueves es de producción ciento por ciento británica. La historia sigue a una tal Bella Ainsworth y al resto de su familia, los dueños de un hotel para viajeros británicos de clase social alta en la ciudad de Portofino, en la Riviera italiana. Corren los años 20 y a los típicos problemas administrativos se les suma la agitación política ligada al creciente ascenso del movimiento fascista. Hay algo de relato policial en la serie, dividida en dieciocho capítulos y tres temporadas, pero la trama incluye amores prohibidos, miedos personales y colectivos, discusiones sobre el feminismo y la homosexualidad, además del filoso autoritarismo que empieza a correr por las venas de la sociedad. Con dirección de Adam Wimpenny (Blackwood) la serie cuenta con un elenco encabezado por Natascha McElhone, Mark Umbers y Anna Chancellor.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

El show de Graham Norton

La señal Film & Arts continúa transmitiendo los nuevos capítulos del show televisivo conducido por el presentador irlandés Graham Norton, una versión británica del tradicional formato de talk show que ya perforó la barrera de las treinta temporadas. Las entregas semanales, que son programados apenas unos días después de su emisión original en vivo, incluyen invitados como Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman, Matt LeBlanc, Matt Smith, Rebel Wilson, Bill Bailey, Martin Freeman, Ewan McGregor y James McAvoy entre otros. Como siempre, entrevistas, humor, algo de música y la conversación afable sobre temas serios y otros que no lo son no tanto.

Viernes a las 21, por Film & Arts.