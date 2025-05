Central se aseguró el primer lugar de la zona B y definirá todas las series que dispute en su estadio de Arroyito gracias a su justo triunfo 1-0 sobre Independiente, que presentó suplentes y este domingo puede ser superado por River en el tercer lugar. Un gol en contra de Adrián Sporle resultó suficiente para el equipo de Ariel Holan, que pudo haber ganado por más diferencia si hubiese tenido más puntería o si no chocaba con la gran tarea de Rodrigo Rey. Su rival en octavos será Estudiantes.

Por más que estaba el primer puesto de la zona en juego, Independiente priorizó su presentación en la Copa Sudamericana y Vaccari optó por llevar un equipo alternativo a Rosario, con algunos nombres fuertes, pero mayoría de suplentes y juveniles. Fue entonces que esa ventaja la supo aprovechar Central, que impuso su juego y la conducción de Malcorra para dominar el desarrollo.



Superado en el trámite, Independiente se sostuvo en la seguridad de Rey. Y de mitad para arriba, mostró un poco de atrevimiento con los juveniles Medina y Taborda, aunque le faltó peso en los últimos metros para complicar a Broun. Por el contrario, Central mostró presencia en el medio con Ibarra y Navarro y tuvo a Santi López para desequilibrar por la izquierda, además del peso de Copetti adelante. Y fue el ex Racing el que armó la jugada del gol, cuando enganchó en el área y cedió para la entrada de López. Y si bien el chico se llevó la pelota por delante, el rebote le pegó en la cara a Sporle y se metió mansita ante el desconsuelo de Rey.

El gol no cambió demasiado la geografía del partido, que siguió con el dominio y las mejores situaciones para el lado de Central. Pero el arquero de Independiente sostuvo a su equipo con algunas salvadas muy buenas frente a Copetti, Santi López y O'Connor y un tiro libre de Malcorra. Como el partido no se definió, Independiente tuvo su chance de empatar sobre la hora con un cabezazo de Maestro Puch que salió apenas afuera. No hubiese sido justo.