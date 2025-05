Terminó la primera parte del torneo Apertura y dejó un título incuestionable: Central fue el mejor de todos a la hora de jugar al fútbol. Sus méritos lo llevaron a ganar la Zona B con 35 puntos y 21 de esas unidades las cosechó en los siete partidos que disputó en el Gigante de Arroyito. Anoche venció a Independiente sin mayor esfuerzo que desplegar algunas de las virtudes que lanza al canaya a ser un candidato firme a pelear por el título.

Central no subestimó el partido por tener la clasificación asegurada. Por el contrario, ofreció por momentos parte del repertorio que lo tiene como uno de los equipos favorito a pelear por el título. El rótulo de candidato lo sostiene en sus virtudes defensivas, que ayer conservó incluso por la ausencia a último momento de Facundo Mallo, y sus cualidades ofensivas, las cuales no se tiñen si no juega Campaz y Lovera se mantiene en su andar intrascendente.

Ayer fueron Copetti, López y Malcorra los autores intelectuales del juego ofensivo. Copetti por potencia y presencia en el área, López por desequilibrio y Malcorra por su fútbol que mezcla la conducción típica de un diez y el juego en velocidad de un delantero.

La pegada de Malcorra en un tiro libre. Foto: Sebastián Granata

Malcorra exigió a Rey en un tiro libre y luego con un remate que controló el uno visitante. Independiente, con mayoría de suplentes, generó peligro cuando la pelota pasó por Taborda, un jugador de interesantes cualidades. La visita incluso se entusiasmó con jugar más lejos de Rey y en esa situación Central lo lastimó. Copetti encontró una corrida con pelota profunda desde la derecha, se sacó la marca en el área con una pausa y lanzó la pelota a López. Pero el ex Independiente falló en su remate, aunque con la fortuna que su mala acción encontró a Sporle venciendo a Rey con un rebote del balón en su cara cuando llegó para cerrar.

La ventaja no tomó por sorpresa a nadie. Si bien Central no tuvo abundancia en la generación de jugadas de gol, su juego fue profundo las veces que llegó al área y Copetti se lució más influyente, como se le reclamaba.

En el segundo tiempo creció la figura de Rey en el arco de Independiente. El uno visitante le tapó un mano a mano a Malcorra en el primer minuto y luego otro a Copetti, en genial jugada de López. A Central el partido lo mantuvo con atención porque no encontró ampliar la diferencia y decidió reducir el ritmo del juego, quizá confiado por la ventaja. Es que Independiente no jugó nada en el área de Broun y recién generó una situación de gol en los minutos finales con un cabezazo desviado de Maestro Puch.

Holan pensó en los octavos de final en el segundo tiempo y no dudó en reemplazar a Ibarra y López, los mejores de la noche. El volante porque se impuso en el mediocampo, como en casi todos los partidos, y el delantero por su injerencia en el andar ofensivo.

Con la victoria de ayer el canaya se hizo de siete triunfos en la misma cantidad de presentaciones en el Gigante. Un registro que sin dudas está lleno de méritos e infla el sueño de los hinchas. Porque se vienen los octavos de final en Arroyito y si pasa a próxima ronda también definirá los cuartos de final ante su gente. En los canayas la ilusión moviliza a todos.

1 Central

Broun

Coronel

Komar

Quintana

Sández

Ibarra

Navarro

Lovera

Malcorra

López

Copetti

DT: Ariel Holan

0 Independiente

Rey

Vera

Paredes

Freire

Sporle

Medina

Marcone

Cabral

Salle

Giménez

Taborda

DT: Julio Vaccari

Goles: PT: 19m Sporle (I) en contra.

Cambios: ST: Desde el inicio Giaccone por Lovera (C), 13n Montiel y Millán por Cabral y Vera (I), 23m Maestro Puch y Valdez por Giménez y Salle (I), 29m Duarte por López (C), 36m Enzo Giménez por Ibarra (C), 37m Martínez por Paredes (I), 45m O’Connor y Ortiz por Malcorra y Navarro (C).

Arbitro: Yael Falcon Pérez

Cancha: Central