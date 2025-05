Se celebra una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y es una buena ocasión para repasar algunas de las propuestas literarias pensadas para los más chicos (y los no tan chicos). El cuidado del medio ambiente y los animales, y el respeto por la diversidad y la democracia, son algunas de las temáticas más resonantes. Aquí una selección de títulos, para regalar, recomendar y compartir.





Alva y la isla de los recuerdos (UnaLuna)

Alva es una niña particular que vive sola en una isla. Hasta allí llegan los recuerdos de la gente que habita la ciudad y ella se encarga de cuidarlos con mucha paciencia y ternura. Pero un día los recuerdos ya no llegan y Alva decide, por primera vez, abandonar la isla para investigar. ¿Será que las personas ya no tienen recuerdos? ¿O es sólo que la vorágine de la rutina no les deja tiempo de atesorar momentos importantes? En este precioso y poético libro álbum, escrito por Alexandra Helmig e ilustrado por Valeria Docampo, pueden conocerse esas respuestas. Edad sugerida: desde los 6 años.





La carrera de Almendra (Yo Soy)

El escritor y periodista Eddie Fitte es el autor de esta atractiva novela juvenil que ayuda a concientizar acerca del maltrato animal. Basada en hechos reales, la conmovedora historia gira en torno a la vida de Almendra, una perra galga que nace con una discapacidad que le impide ser parte de las carreras que corren su mamá y sus hermanos. Dejar atrás ese mundo, en el que se somete a los animales por dinero, será su objetivo, pero no estará sola en esa búsqueda. Lectura recomendada desde los 13 años.





Boca de León (Quipu)

De bocas, leones y hasta de moscas habla este libro del reconocido Istvansch. Con su técnica inconfundible –que combina cartulinas de colores recortadas con tijera para crear personajes y mundos fantásticos–, el autor e ilustrador comparte esta simpática y entretenida historia que juega con las metáforas para explorar el mundo de estos especiales felinos. Así, ficción y realidad se mezclan en las páginas de este imperdible título para chicos y chicas desde los 5 años.





Leo Messi (Catapulta)

La vida del gran jugador e ídolo de los más chicos se suma a la clásica colección Pequeño & Grande, que reúne biografías ilustradas. Su infancia jugando a la pelota en las calles de Rosario, su debut en Newell's, su carrera exitosa en el FC Barcelona, y el sueño más deseado de la Copa del Mundo. Por todos esos eventos transcurre este libro que puede ser una forma original de acercarse al mundo de aquellos que parecen inalcanzables. El texto es de María Isabel Sánchez Vegara y las ilustraciones de Florencia Gavilan. Para pequeños y grandes lectores desde los 4 años, la edición incluye una sección de datos y fotos al final.





La red del miedo (Planeta)

¿Qué pasaría si el mundo tal como lo conocemos dejara de existir? La escritora Carolina Tosi imagina un futuro distópico donde los humanos habitan una Ciudad Virtual. Allí, a diferencia de la vida terrenal, nada está librado al azar. La superficie quedó devastada, y parece que ya no queda oxígeno, agua, ni animales, ni plantas. La realidad virtual es la única forma de convivencia imaginable. ¿Pero será realmente que no queda otra? Xul y Suyai investigarán y encontrarán respuestas en esta historia de ciencia ficción –y no tanto– atravesada por la aventura. Con ilustraciones de Alberto Pez, la novela está recomendada para lectores desde los 10 años.





Barcos, barcos, barcos (Chirimbote)

"Un cuento para navegar las diferencias y compartir nuevos rumbos." Así se presenta este título que integra la colección "Infancias Libres" de la editorial Chirimbote, y que invita a reflexionar acerca de cómo sienten y piensan las niñeces con trastorno del espectro autista en lugares ruidosos, acelerados y habitados por personas adultas. Mirar bien, escuchar y empatizar es la propuesta que hace Nadia Fink en este libro hermosamente ilustrado por Mariana Ardanaz. Edad sugerida: desde los 4 años.





Llévame con tu líder (Ediciones Iamiqué)

Esta es una historia de humanos y extraterrestres, pero sin invasiones, peleas ni discusiones. Al contrario: un ET y un niño se encuentran, conversan y se hacen preguntas acerca de la forma en la que cada uno vive en su comunidad, y aprenden el uno del otro. Mientras el humano cuenta cómo es vivir en democracia, con libertad de acción y pensamiento, su amigo alienígena revela que en su planeta se hace lo que dice y piensa su líder. Escrito por Afonso Cruz e ilustrado por Mariana Río, este material integra la colección "Misión Democracia". Lectura recomendada desde los 7 años.





Malezas (Pípala)

En el jardín de los Puntaenblanco todo está inmaculado. Brotes, ramitas, hojas y flores crecen de modo controlado, y hasta los tamaños y colores se calculan milimétricamente. Hasta que un día, el jardinero se cansa de hacer malabares para dominar a la Madre Tierra según el antojo de sus patrones y abandona sus tareas. Y ahí, sin reglas, la naturaleza crece libre y rebelde. ¿Podrán los Puntaenblanco sobrevivir a eso? La autora francesa Marie Dorléans ofrece este bellísimo libro álbum de colección, lleno de color y con un potente –y necesario– mensaje. Lectura sugerida a partir de los 4 años.





Cosas pequeñas y extraordinarias (Limonero)

Ema tiene 8 años y es coleccionista. Insectos, flores, chicles, retazos de tela, botones y caramelos. Todo es bienvenido en su museo personal. Pero mientras arma ese mundo propio con dedicación y cuidado, afuera algo oscuro pasa, y ella y su familia tienen que abandonar el país. Su casa, sus amigos y hasta su original museo quedan atrás. Con el tiempo, y con nuevos amigos, Ema descubrirá que las cosas pequeñas y extraordinarias se encuentran en todas partes. Daniela Arroio y Micaela Gramajo escriben a cuatro manos este texto ilustrado por Nono Pautasso. Con un tono tan sorprendente como emotivo, este libro invita a seguir sosteniendo la memoria. Edad sugerida: desde los 6 años.





Una jaula no es la selva (Fondo de Cultura Económica)

En 2015, la justicia argentina definió que los animales también tienen derecho a una vida digna, a través del caso específico de la orangutana Sandra. Y este libro, escrito por Margarita Mainé e ilustrado por Silvi Hei, reconstruye esos hechos que posibilitaron que Sandra abandonara el Zoológico de Buenos Aires para vivir en un santuario junto a otros de su especie. Un material didáctico, informativo, y construido con sensibilidad y ternura para recordar la importancia del respeto a los derechos de los animales. Edad sugerida: desde los 6 años.