Desde Barcelona

UNO Mientras pareciera que todos tienen la obligación de estar muy pendientes del Gran Cónclave (y obligando a personas ya incapaces de memorizar las fechas de cumpleaños o números telefónicos o direcciones de seres queridos a aprenderse currículums cardenalicios de papables y, de nuevo, por qué no dejar todo no en manos sino en circuitos de Inteligencia Artificial a canonizar), RodrígSí: Rodríguez ahora casi en lo único que cree es en hipotética si no inminente muy próxima descreación de la Creación. Este sentimiento ya no nuevo de que las cosas no van bien sino que vienen mal y de que en cada esquina parece acechar una posibilidad de catástrofe.