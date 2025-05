El actor británico Robert Pattinson estuvo cerca de un colapso durante la grabación de una escena clave en The Drama. Incapaz de entender el significado de una línea del guion, comenzó a buscar un sentido oculto inexistente, sumiéndose en una obsesión que lo llevó a pedir ayuda a su compañera Zendaya para resolver el misterio.

La escena que provocó la crisis creativa

Durante el rodaje de The Drama, dirigida por Kristoffer Borgli, Pattinson enfrentó una secuencia que le generó conflictos. "Pasé días tratando de descifrar lo que creía que era un mensaje oculto", admitió. Su hábito de analizar en exceso los guiones lo condujo a un estado de desesperación, lo que finalmente lo impulsó a buscar apoyo en Zendaya. El diálogo en cuestión le resultaba incomprensible, y cada intento por interpretarlo aumentaba su frustración. "Me obsesioné tanto que salí del set para llamar a Zendaya", explicó. Fue entonces que encontró en ella una visión clara y práctica.

El enfoque resolutivo de Zendaya

La actriz, reconocida por su serenidad y capacidad para simplificar problemas, sorprendió a Pattinson con su perspectiva directa. "No hay que buscar más de lo que está escrito", le dijo durante una conversación de dos horas. Esas palabras disiparon las dudas acumuladas por el actor. La intervención de Zendaya no solo lo tranquilizó, sino que lo hizo replantear su método de actuación. Este cambio le permitió retomar las grabaciones con mayor seguridad. "Desde ahí, todo comenzó a encajar", afirmó al reflexionar sobre el episodio.

Un patrón recurrente de autoexigencia en Pattinson

Este no es un incidente aislado en la trayectoria del actor. En otra ocasión, durante el rodaje de Die, My Love, vivió una situación similar al realizar una coreografía improvisada. "Estuve al borde del colapso", confesó, recordando su incomodidad. Al trabajar junto a figuras como Jennifer Lawrence, su perfeccionismo se intensificaba. No obstante, estos desafíos lo han impulsado a evolucionar como artista, enseñándole a evitar complicar lo aparentemente sencillo.

La experiencia con Zendaya marcó a Pattinson, destacando la importancia del trabajo en equipo en el cine. La sencillez y perspectiva práctica de la actriz actuaron como un faro en medio de su confusión creativa, recordándole el objetivo esencial: narrar una historia con autenticidad.

Mientras The Drama sigue generando expectativas por su equipo técnico y trama enigmática, la contribución de Zendaya aportó un contrapunto realista al enfoque de Pattinson. La industria cinematográfica, con sus ritmos intensos y desafíos constantes, demanda confianza en uno mismo y en las visiones compartidas. Será revelador observar cómo esta experiencia influye en sus futuros proyectos.