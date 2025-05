Hay cuatro obras de teatro que, de distintas maneras, involucran actualmente a Laura Paredes: escribió –junto a su pareja, el cineasta Mariano Llinás– y dirige Lorca, el teatro bajo la arena; es la extranjera de la exitosa Las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco; con sus amigas de Piel de Lava comparte Parlamento; y estrena, este jueves, el unipersonal Paz, escrito y dirigido por Antonio Villa, en el marco del club de artes escénicas Paraíso. "Estoy muy cansada y a la vez feliz, sintiéndome una privilegiada de estar en muchas obras a las que el público va, y viviendo del teatro que es algo muy difícil en la vida de un actor", expresa en su charla con Página/12. El cine, una veta más nueva, que experimenta como actriz y guionista, también emerge en la conversación.

"Cada vez pienso a actuar menos como representar y más como encarnar. Uno está ahí y es una antena de una época, de un momento. Un canal. Actuar es como un trance que tiene que ver con muchas variables del espacio-tiempo. Uno está haciendo voluntariamente la partitura de una obra y a la vez es una antena de cosas que suceden; de algunas no sos muy consciente ni ponés tu voluntad. El actor pone el cuerpo para los espectadores, y algo se termina de armar entre todos. Es un juego tan primitivo que me pone la piel de gallina que todavía exista", define Paredes, quien hace teatro desde chica en Avellaneda y a los 18 años se anotó en un taller de Rafael Spregelburd, su principal maestro.

Lorena Vega y Laura Paredes en "Las cautivas", de Tenconi Blanco.

El estreno de Paz en el Teatro José Verdi

A pesar de que el teatro es, por razones de experiencia, una zona donde siente mayor comodidad que en el cine –al que llegó con el complejo experimento de La flor, de Llinás–, admite que siente "pánico" ante el estreno de Paz. "Cada vez me pongo más nerviosa, sobre todo porque es un material que para mí es novedoso, con un lenguaje o código que no es tan el propio. Estoy nerviosísima, como si nunca hubiese actuado", confiesa. "Antonio viene también de las artes visuales, entonces fue un trabajo distinto para mí, más parecido a una instalación. Me encanta cuando siento que estoy tratando de abordar algo nuevo: es la tarea. Me da pánico y alegría a la vez", plantea. En los ensayos tuvo que hacer cierto esfuerzo para no estar siempre buscando la "complicidad humorística", algo que le sale tan naturalmente.

En la nueva obra, que estrena este jueves en el Teatro José Verdi de La Boca (Avenida Almirante Brown 734), interpreta a una reportera gráfica que cubre una guerra lejos de su país. "Saca fotos, registra sonidos, sigue los movimientos del conflicto, documenta los desplazamientos de la gente y el paisaje y, cuando el conflicto se agrava, regresa a casa e intenta retomar su vida cotidiana", anticipa la sinopsis. El texto, escrito por su autor en pandemia, tiene tres ejes: el conflicto armado, la documentación y la vida cotidiana.

Paredes (44 años) y el director son amigos, compartieron la carrera de dramaturgia, y decidieron trabajar juntos. "La obra pasa mitad en la guerra y la otra mitad es ella volviendo a su casa, sin poder encajar mucho. El texto me gustó siempre mucho. Es tremendo porque ahora resuena mucho el tema de la guerra", dice la actriz, quien aclara que no hay una referencia directa acerca de un conflicto bélico en particular. "Aparece la mediatización de las imágenes de las guerras contemporáneas, y ella trata de encontrar una imagen que no encuentra." Este es su segundo unipersonal, luego de Presente, de 2018 (de Marina Yuszczuk, con dirección de Bárbara Molinari).

"Hay cosas que son imposibles de narrar o de no narrar con cierta distancia", advierte, sobre las dificultades de poner en escena una guerra. "Este es un trabajo súper político. El corazón del texto es la naturalización del horror. Es algo que se empieza a adormecer desde que uno sigue adelante cuando ve a alguien tirado en la calle. El máximo de la naturalización es una guerra. Me gusta que la obra no tenga un tono acusatorio, de superioridad moral, porque el personaje mismo está embrujado en esa lógica: para trabajar tiene que seguir adelante y, como decíamos una vez, no distingue una cabeza reventada de un tomate aplastado."

"Lorca, el teatro bajo la arena", escrita con su pareja, Mariano Llinás.

Lorca..., Las cautivas y Parlamento

Hace tres años que está en cartel Lorca, el teatro bajo la arena, un trabajo muy sólido y desopilante, que surgió con el ciclo "Invocaciones" como excusa y continuó su curso. Con actuaciones de Manuel Attwell, Claudia Cantero, Agustin Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni, el espectáculo tiene como eje el debate de dos investigadoras argentinas en torno a la obra del dramaturgo español. "Sigue siendo un trabajo que por suerte está re vivo. Lo volvemos a montar y la gente va, y ya un poco traspasó el público indie", celebra Paredes, para quien en Buenos Aires hay muchos "fanáticos de Lorca" que se encuentran con una comedia alrededor de él, algo "no tan común". Esta es, no obstante, "una comedia que se vuelve tragedia". En paralelo, Paredes también brilla en el escenario junto a otra gran actriz, Lorena Vega, en Las cautivas, "un espectáculo instalado, al que le va muy bien hace mucho tiempo".

Y en Parlamento, en ese escenario distópico en el que un grupo de diputadas debate sin llegar a ningún lado mientras la Tierra arde en llamas, encarna a la caribeña Hortensia Caridad Morales, una outsider de la política que se hizo millonaria y convoca a las emociones. Este material se conoció en 2023 a modo de residencia abierta en Arthaus Central. "Es una obra más nueva, le seguimos encontrando cosas. Su forma final no tiene tanto tiempo", explica Paredes. El punto de partida fue una investigación sobre la dimensión performática de las sesiones del Parlamento Europeo. "Cuando se empezó a acercar el avance de la extrema derecha en Argentina, primero era difícil reírse de la obra. Había miedo de que sucediera algo que finalmente sucedió. Ahora me parece que ya es una risa catártica; encontró su humor. Uno puede ir a pensar y reírse en el teatro sobre esta locura que estamos viviendo", reflexiona.

Piel de Lava ha construido un hermoso paradigma, con obras de alto vuelo y calidad. Esto dice Paredes sobre el secreto de trabajar hace tanto tiempo con su grupo de amigas Pilar Gamboa, Valeria Correa y Elisa Carricajo: "Nunca hicimos terapia de grupo, pero creo que hay cierta salud del ecosistema que armamos, que siempre tuvo que ver con poder todas salir a tener otros romances y volver". También dice que "la posibilidad de escribir y de dirigir es un antídoto contra la neurosis que saca al actor del lugar espantoso de esperar que lo llamen".

"Parlamento", sexta creación del infalible grupo Piel de Lava.

Otro amor, el cine

Aunque su "lenguaje materno" es claramente el teatro, hubo un momento en que se sucedieron trabajos destacados en cine que comenzaron a asociar su rostro a la gran pantalla. En 2022 se la vio en Argentina, 1985 y en Trenque Lauquen. Del film de Laura Citarella fue coguionista, lo mismo que de Blondi (2023), junto a Dolores Fonzi.

Con el ajuste cultural que implica el desfinanciamiento del INCAA, "se filma muy poco, pero la gente no dejó de hacer proyectos, aunque sean minúsculos". Este año ella pudo filmar Somos Belén, dirigida por Fonzi, con producción de Amazon Prime, sobre el caso de la joven tucumana que fue presa por abortar. Aquí Paredes es guionista y actriz. "Supongo que estrenará el año que viene. Fue hermoso hacer un guión sobre sobre un caso real y con Dolores fue como pasar de una película muy pequeña (Blondi) a una muy grande, de trama enorme. Fuimos a filmar a Tucumán y fue emocionante", cuenta la actriz. Aunque le tiene mucho "respeto", el cine es un lenguaje que le "encanta". Lo que queda claro es que desde hace varios años su creatividad se expande sin límites, ramificándose en diferentes roles y caminos.

* Las cautivas: domingos a las 18 en Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343). Parlamento: martes y miércoles a las 20 en el Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857). Lorca, el teatro bajo la arena: jueves a las 21 en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). Paz: funciones 8, 9, 10, 15 y 16 de mayo a las 20; y el 17 a las 17 y 20.