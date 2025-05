La Eternautamanía llegó a la Feria del Libro. La celebrada historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López --que adaptó Bruno Stagnaro y se estrenó por Netflix el pasado 30 de abril, con Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo-- se agotó en pocos días en el predio de La Rural. En el Pabellón Verde, en el stand 917 de la editorial Planeta, la pila de ejemplares voló y desde el lunes están esperando la “reposición” para “esta semana” en dos formatos: tapa blanda ($ 27.700) y tapa dura ($ 53.200). En la librería Cúspide, informan que está “agotado” y que vendieron “muchísimo” desde el estreno de la serie. El fervor por esta novela gráfica cumbre de la ciencia ficción argentina, publicada originalmente en 106 entregas desde 1975 a 1959 en la revista Hora Cero Semanal, se extiende al camión de Netflix, repleto de los famosos cascarudos manchados por la nieve, que está cerca del ingreso por la avenida Sarmiento. Dos jóvenes con remeras negras con el nombre de la serie a la altura del pecho y la infaltable N roja en la espalda, posan enmascarados para las fotos con los fanáticos de la historieta y de la serie.

El camión del Eternauta llegó el martes y se quedará hasta el viernes. Victoria Ramos y Mateo Faurlín son los jóvenes de remera negra que se sacan las fotos con el camión de Netflix y entregan un póster de regalo. Después de la “sesión fotográfica”, el uruguayo Ibéro Laventure cuenta que recién llegó a Buenos Aires. Profesor de literatura y autor de libros de poemas y de cuentos, aclara que le gusta mucho la historieta. “La primera que leí fue El Eternauta con los dibujos de (Alberto) Breccia, que fue un fracaso comercial, pero es más política incluso que la original”, recuerda Ibéro y confirma que vio la serie. “Me gustaron mucho las adaptaciones, me encantó la banda sonora; que suene Manal, que Lucas cante un tema de Billy Bond me pareció maravilloso. El problema es que hay que ver otra temporada para entender un poco más la historia”, observa y destaca la actuación de su compatriota, el uruguayo César Troncoso, como Alfredo “Tano” Favalli.

Planeta informó que vendieron 1.500 ejemplares sólo en el predio de La Rural. HD, cuyo fuerte son los libros de saldo, vendió todo lo que tenía. En la comiquería Crumb (stand 121, Pabellón Azul) tienen 100 pedidos y están “enojados” con la editorial, que no está entregando ejemplares. En Nuestra América (stand 139, Pabellón Azul) el libro se agotó el domingo. En Dial Book (stand 402, pabellón Azul) vendieron 50 ejemplares, subraya Gabriel. Su colega, Christian, de Betina/HD, condensa lo que está pasando en una frase: “Lo ponés y vuela; no dura ni treinta minutos”. Y agrega que antes de la serie no había tanto interés. Gabriel precisa que El Eternauta fue levantado por el kirchnerismo con el Nestornauta. “Para la militancia peronista El Eternauta siempre existió; para el resto de la sociedad, no”. En Comic.ar (stand 217, Pabellón Azul), el editor Tomás Coggiola tiene El Eternauta. El perro llamador y otras historias ($ 9.000), una historia que escribió Sergio Kern en 1982 por pedido de Solano López y que sólo llegaron a hacer el primer capítulo. En Colihue (stand 710, Pabellón Amarillo) se puede conseguir El Eternauta y otros cuentos de ciencia ficción, de Oesterheld ($ 14.600) y El Eternauta y otras historias, de Oesterheld y Alberto Breccia ($ 36.500).

Este jueves entre las 17 y las 19, el grupo Planeta, en alianza con Netflix, llevará a cabo varias “activaciones” y sorteos de ejemplares de la historieta, además de la presencia de cosplayers caracterizados como los personajes de la serie. El viernes a las 20.30, en la sala Victoria Ocampo, se realizará la charla “El Eternauta, la serie: del cómic a la pantalla”, con la participación de uno de los guionistas y director de la serie, Bruno Stagnaro; el productor ejecutivo, Matías Mosteirín; el vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Neflix, Francisco Ramos; y el consultor creativo y nieto del autor de la obra, Martín M. Oesterheld.

“Imagino que el camino natural que se produce en el público en la actualidad será mayoritariamente de la serie al libro”, plantea Tomás Linch, editor de Planeta Cómic, el sello que publica la obra de Oesterheld. “Las series son hoy el formato de consumo cultural más popular y difundido del planeta. En ese sentido, El Eternauta tiene todo para ser la mejor del mundo: está increíblemente bien hecha, bien actuada y, en su adaptación, conserva lo mejor que tiene la obra original para dar: una narrativa a prueba de balas (y de nevadas mortales) y un soporte moral que le da sentido y profundidad. Si a esto le sumamos la argentinidad… es el combo perfecto. Entiendo que muchos lectores y lectoras se acercarán a la novela gráfica (por primera o segunda vez) por diversas razones: porque quieren saber cómo sigue, porque quieren ver las diferencias, porque nunca leyeron una novela gráfica y es una gran oportunidad para empezar o para confirmar si Oesterheld iniciaba la historia en la casa de Salvo y no en la de Favalli. Desde mi lado, como editor, estoy feliz de que la gente descubra o redescubra esta obra que está dentro de las cinco más importantes de nuestra literatura del siglo XX. Y que, después de la serie, nos da más ganas de sacar pecho y llevar nuestro orgullo nacional al mundo”.