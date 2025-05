Central no llegará al partido decisivo del sábado con Estudiantes con el equipo ideal. Ariel Holan se encontró en la práctica de ayer con más dudas que certezas respecto a la evolución de los lesionados: Facundo Mallo y Jaminton Campaz. El defensor no evoluciona de los problemas físicos que acusó antes del partido con Independiente el pasado fin de semana y el colombiano llega con el alta médica pero sin encontrar su mejor condición física. El técnico volverá a evaluar a ambos jugadores en la práctica de mañana. Hoy se abre la venta de entradas para los socios, tanto para acceder a las tribunas generales como a las plateas.

Mallo no jugó el pasado sábado porque en los ejericios precompetitivos sufrió una molestia. Y se presume que la misma es una lesión, dado que el defensor uruguayo no pudo ayer cumplir con la rutina de entrenamientos. Mallo se lesionó en el clásico con Newell’s y necesitó dos meses de recuperación. La nueva lesión lo saca del partido por los octavos de final del torneo Apertura ante Estudiantes y es probable que tampoco pueda jugar cuartos de final, en caso de avanzar el equipo. Central no entregó parte médico sobre la situación del zaguero central pero eso no significa que el jugador no está lesionado. Esta situación le abre las puertas a la continuidad Juan Cruz Komar, quien reemplazó al uruguayo cada vez que no estuvo disponible.

El caso de Campaz es distinto aunque no es segura su vuelta para el sábado. El colombiano sufrió un esguince de rodilla en el partido con Instituto y su recuperación la realiza de acuerdo a lo esperado. Pero Holan no está dispuesto a devolverle la titularidad si no realiza las prácticas de fútbol al ritmo de sus compañeros. El delantero viene superando las etapas de la reahabilitación pero no está integrado aún a los trabajos de fútbol intensos. Y es por eso que el técnico canaya considera como principal opción que Campaz aparezca entre los suplentes el sábado a las 16.30 en el Gigante. Pero a diferencia de Mallo, el colombiano tiene muchas chances de jugar los octavos de final con Estudiantes, aunque sea como jugador suplente. Por lo cual la continuidad de Maximiliano Lovera en el formación principal depende de la decisión que tome Holan sobre el colombiano. El técinico canaya hace fútbol mañana y el viernes en Arroyo Seco para definir los cambios para recibir a Estudiantes. La ventaja que tienen los canayas es que hoy el picharrata juega en Chile con titulares por Copa Libertadores.

Los socios, entre tanto, congestionaron ayer la plataforma Deportick para comprar entradas, incluso a pesar de que ayer el expendio fue exclusivo para socios con abono. Hoy se abre la venta para los socios en general. Se pueden comprar generales a 15 mil pesos y plateas a 25 mil. La venta hoy y mañana será exclusiva para socios con cuota de abril paga. El viernes, en caso de disponibilidad, se abrirá la venta de plateas a no socios a 45 mil pesos pero solo podrán acceder a la compra aquellos que adquirieron al menos una platea no socio a lo largo del torneo. La dirigencia espera que se agoten las ubicaciones entre mañana y el viernes debido a la expectativa que generó el equipo de Holan en el torneo por sus actuaciones. Las puertas del estadio se habilitarán con tres horas de anticipación para que no se sucedan problemas en los accesos, principalmente en las tribunas generales, donde en cada bandeja hay lugar para 5500 socios.