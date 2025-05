El reclamo contra la desregulación de los servicios turísticos en los Parques Nacionales ya llegó a la Justicia. Luego de realizar una "marcha federal" en distintos puntos del país, los y las guías de turismo organizados presentaron ahora una acción de amparo para pedir que se dejen sin efecto las dos resoluciones con las que el Gobierno nacional desreguló el servicio. Reclaman particularmente contra la flexibilización de los requisitos de acceso al permiso para ser guía oficial en los parques y contra la habilitación a las empresas para que ofrezcan excursiones sin guías.



El amparo fue presentado por la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz (Aguisac) luego de que distintas asociaciones de guías del país realizaran el mes pasado la marcha federal en puntos como El Calafate, Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes, Salta, Catamarca y Calilegua, entre otras ciudades próximas a parques nacionales. El amparo es simple y concreto y pide que se declare la "inconstitucionalidad, ilegalidad, ilegitimidad y nulidad" de las resoluciones Nº 61 y 62 de la Administración de Parques Nacionales (APN) publicadas en el Boletín Oficial del pasado 26 de marzo con el aval del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Las dos resoluciones pusieron en marcha las transformaciones que el gobierno nacional incorporó a la actividad de los guías. Por un lado, las medidas flexibilizan los modos de acceso al permiso para brindar el servicio dentro de los parques. Antes era necesario tener un título terciario o universitario de las carreras inscriptas en el Registro de Instituciones de Formación de Guías, aprender idiomas y, tras ello, aprobar exámenes generales y específicos, escritos y orales, sobre el parque elegido, con contenidos tanto teóricos como prácticos. La Resolución 61, con la firma del titular de la APN, Cristian Larsen, modificó el reglamento oficial de guías y ahora sólo se exigirá ser mayor de 18 años, hablar y escribir español y "leer y asimilar" los contenidos proporcionados por la Administración, de los que no se da detalles. El Registro de Instituciones de Formación de Guías directamente no aparece en las resoluciones.

El otro eje cuestionado por los y las trabajadores de los parques es el que atañe a las empresas de turismo y a la obligatoriedad de tener contratados a guías oficiales para brindar excursiones dentro de las áreas protegidas. Los parques con acceso a visitantes son libres para cualquier persona, que puede ingresar a la zona permitida por sus propios medios. Las excursiones privadas, sin embargo, tenían que contar hasta antes de la resolución con un guía habilitado a cargo del grupo, no sólo para mejorar y hacer más rica la experiencia, sino para controlar que las personas se comporten de acuerdo al cuidado que amerita un área protegida y para asistirlas en casos de accidentes o cualquier inconveniente de salud. Ahora, esa obligatoriedad sólo regirá para excursiones calificadas de riesgo.

Tras la presentación del amparo, desde Aguisac aseguraron que las modificaciones "vulneran el derecho al trabajo y al ambiente sano, afectando directamente la labor de los guías profesionales y la conservación de las áreas protegidas del país". Agregaron que "el Juzgado Federal de Río Gallegos dio curso a la presentación, considerando válida la vía del amparo" y que ya notificó formalmente a la APN para que responda ante la Justicia en un plazo de 10 días hábiles.

En diálogo con este diario, desde la asociación indicaron que aún no se empezaron a sentir los efectos de las resoluciones porque la APN recién empezaría a poner en marcha lo definido a mediados de este mes. "Todavía no sentimos el impacto porque también hay grises en las resoluciones, como la habilitación de guías no convencionales, que no se verían reflejadas hasta la temporada que viene", dijo Rocío Gómez, presidenta de la Aguisac. En cuanto a la situación en el Parque Los Glaciares, donde ella trabaja, sostuvo que todavía "se trabaja con normalidad" ya que "la Provincia está controlando que los guías sean oficiales y con la credencial al día".

Es que, más allá de lo resuelto a nivel nacional, las distintas jurisdicciones fueron tomando cartas en el asunto en el terreno político desde la publicación de las resoluciones. En Calafate, por ejemplo, el Concejo Deliberante aprobó a fines de abril la creación de un Registro Municipal de Guías de Turismo, que al menos regulará la actividad de los guías contratados por las empresas que ofrezcan excursiones partiendo de la ciudad. Antes, el mismo Concejo había aprobado por unanimidad una resolución de rechazo a la medida de la APN, lo mismo que ocurrió en la Legislatura de Tierra del Fuego.

También las ONG ambientalistas mostraron su preocupación por el impacto ambiental de la medida. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales ya advirtieron que la medida implica "precarizar la conservación del patrimonio natural y cultural y la calidad de servicios turísticos, disminuyendo también las oportunidades para actores locales formados". "Los parques nacionales no son espacios comerciales, sino territorios clave para la protección ambiental, el conocimiento científico y el ejercicio de derechos como el acceso a la naturaleza y la cultura", agregaron.

Desde Greenpeace, por su parte, sostuvieron que la disminución de guías "puede poner en riesgo la biodiversidad en tanto que éstos cumplen la función de informar y controlar a los turistas sobre las actividades restringidas al disfrutar su experiencia". "Si bien el turismo es una actividad permitida, no es la principal razón por la que se crearon los parques, sino la conservación de la biodiversidad, de diferentes ecosistemas y de especies valiosa", añadieron.