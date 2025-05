La exfuncionaria del PAMI y diputada suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre denunció hechos de corrupción en el PAMI y responsabilizó al armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba por su despido.

En diálogo con la 750, Aguirre vinculó a Sebastián Pareja con Karina Milei y afirmó que el funcionario tiene “un rol muy importante" en la provincia de Buenos Aires y es también quien maneja el PAMI, por lo menos en la UGL (Unidad de Gestión Local) de la ciudad de La Plata. "Junto a él está Juan Osaba, mano derecha de Pareja, quien me pidió un millón de pesos de mi sueldo por mes y que firmara papeles ilegales”, apuntó.

“Es una vergüenza lo que pasa en Argentina. Tenemos que empezar a hacer Justicia entre nosotros. La motosierra la tenemos los argentinos con la votación este año y el 2027”, sostuvo.

Aguirre reveló que creía que ese aporte monetario era para el partido, por lo que le pidió a Osaba el número de cuenta para el depósito. No obstante, la suma de dinero debía ser en efectivo y entregada en “un sobre una vez por mes”. “No tuve problema hasta que me dijo que firmara papeles ilegales y que además yo podía recibir regalías por ese tema. Como soy nueva en la política no sé si esto sucede a menudo. Lo que decía Juan Osaba era que, según los sueldos, se iba a pedir del cinco por ciento en adelante”, dijo.

"Este Gobierno es la corrupción más grande de la historia"

Consultada sobre su reacción ante los hechos de corrupción, y si pudo hablar con el presidente Javier Milei sobre el hecho, Aguirre indicó que “en campaña siempre le respondía”, pero “cuando asumió y comezó a encontrar esta corrupción en PAMI nunca más le contestó”.

“Hice la denuncia correspondiente, que ahora la tiene el juez Ramos Padilla. Pasó un mes y nunca nos llamaron. Entonces volvimos a ratificar, nos trataron mal y nos dijeron que ellos nos llamaban y nunca lo hicieron. Entonces pedimos ayuda al único senador de La Libertad Avanza que me escuchó. Juan Osaba en su momento me dijo: vos denunciá pero los medios de comunicación y la justicia la manejamos nosotros”, advirtió.

Desilusionada con la gestión del presidente y sus más cercanos, la exfuncionaria enfatizó en que el Gobierno “es la más grande corrupción de la historia”.

“Después se llenaban la boca de Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández). Necesitamos una respuesta. Creíamos en un cambio y estamos peor que nunca, lamentablemente”, dijo.

“La motosierra se usó para el pueblo, no para la casta, porque la siguen teniendo dentro del Gobierno y ahora en 2025 quieren poner a Adorni. Lo tienen a Scioli. ¿De qué cambio nos habló el presidente?”, agregó.

“La vicepresidenta Victoria Villarruel sigue teniendo las ideas de la libertad como nosotros en el minuto cero. Ella tiene principios y lo demostró. Lo único que pido al pueblo es que en 2025 como en 2027 la motosierra la tenemos con el voto y necesitamos un cambio rotundo para todos, porque están matando al pueblo argentino”, cerró.