El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió que la ausencia de regulación en el mercado inmobiliario provoca que los alquileres aumenten “muy por encima de la inflación”, generando un fuerte deterioro en la economía de los hogares.



“No tener ningún tipo de regulación en los alquileres genera esto: que los alquileres aumenten muy por encima de la inflación”, afirmó Muñoz en la 750 y remarcó que se trata de un mercado “controlado por una corporación” que “define no solo los precios, sino también las condiciones contractuales”. Según dijo, esto implica “una transferencia de ingresos muy fuerte de los inquilinos hacia quienes viven de rentas”.

A su vez, sostuvo que el impacto ya se traduce en “una crisis terrible hacia adentro de los hogares”, con personas que no tienen adónde ir y que deben afrontar “juicios de desalojos, cartas documento” y recurrir a “alquiler de habitaciones, hoteles y pensiones”.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares, en los hogares inquilinos casi el 30% de los ingresos se destina al pago del alquiler y más del 20% a la compra de alimentos. “Los inquilinos trabajan para pagar al rentista y para comer”, sintetizó.



La situación también afecta a las nuevas generaciones: “Hay jóvenes que ya ni pueden pensar en irse de la casa de sus padres, porque las condiciones laborales son terribles, con salarios por debajo de la canasta y reglas de mercado excluyentes. Tenés jóvenes de hasta 35 años que aún viven con sus padres”, señaló.

Por último, Muñoz destacó que la tasa de propietarios en el país “es casi tan baja como en 1940”. “Perón la dejó en 65% y asumió con 35%. Hoy estamos en un 40%”, explicó.

"En 1955 el alquiler representaba apenas el 4% del salario y en 1963, un decreto de Héctor Cámpora lo había fijado en el 25%. Esto no ha sucedido nunca: que alquilar una vivienda sea el privilegio de unos pocos”, concluyó.