Los principales diarios del mundo destacaron la elección del cardenal Robert Francis Prevost como el primer Papa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica. Eligió llamarse León XIV.

The Boston Globe anunció en su portada el hecho como un hito, resaltando la rápida elección en el segundo día de cónclave y la emoción en la Plaza de San Pedro.

The New York Times enfatizó su trayectoria en el Vaticano y el desafío de liderar a 1.400 millones de católicos, mientras que The Washington Post subrayó el simbolismo de su nombre papal, León XIV, y la brevedad del proceso.

En España, El País siguió en directo el "Habemus Papam", destacando la sorpresa por la rapidez de la elección. La cobertura global coincidió en señalar este evento como un giro histórico para la Iglesia, marcado por la diversidad geográfica y las expectativas de reforma.

La noticia, transmitida con titulares vibrantes y cobertura en vivo, refleja el peso de un pontificado que inicia bajo la mirada de un mundo expectante.

Noticia en desarrollo