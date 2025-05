Desde que Disney adquirió 20th Century Fox en 2019, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha podido integrar a los emblemáticos X-Men en sus historias. Con el aumento de las expectativas, los detalles sobre la producción y los involucrados empiezan a revelarse a los fanáticos más entusiastas.

Escenografía y expectativas del casting

Michael Lesslie, guionista reconocido por The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, ha sido confirmado como el escritor del guion de esta nueva versión de los X-Men. Su habilidad para manejar grupos diversos dentro de una narrativa cohesionada lo hace idóneo para un proyecto de esta complejidad.

Por otro lado, Jake Schreier, director de Thunderbolts, está en negociaciones para dirigir la película. Su conocimiento de los cómics y el enfoque innovador que mostró en proyectos anteriores lo convierten en un candidato sólido para liderar esta etapa de los mutantes en el MCU.

Tramas: ¿Qué esperar de la película?

El mayor desafío narrativo será decidir cómo introducir a los X-Men por primera vez en el MCU. Entre las opciones se mencionan el uso del multiverso para conectar realidades o la creación de historias de origen completamente nuevas.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha sugerido que las películas buscarán equilibrar la acción con la exploración de los conflictos identitarios de los mutantes, enfocándose en la rivalidad entre Charles Xavier y Magneto. Este enfoque podría revitalizar una franquicia que hasta ahora se ha centrado en efectos especiales y escenas de acción impactantes.

El conflicto ideológico entre Xavier y Magneto será el eje central, mostrando no solo su lucha contra el rechazo social, sino también analizando distintas perspectivas sobre la aceptación en la sociedad humana. Se espera que el reboot incluya elementos nostálgicos inspirados en los cómics originales.

La nueva Fase 6 de Marvel

La película formaría parte de la Fase 6 del MCU, llamada "Saga Mutante". Aunque no hay fechas confirmadas, se estima que el rodaje comience en 2026, con un posible estreno en 2027.

Esta integración busca complacer a los seguidores que esperan el regreso de los X-Men al cine, al mismo tiempo que atrae a nuevas audiencias con un elenco renovado. Los rumores señalan que habrá caras frescas en roles clave como Cyclops, Jean Grey y Storm.

A medida que surgen más detalles, Marvel Studios demuestra su intención de reintegrar a los X-Men dentro de un contexto más amplio, tanto en cine como en televisión, que conecte con fanáticos tradicionales y nuevos espectadores. El potencial para expandir el universo Marvel sigue creciendo, enriqueciendo su mitología y sentando bases para futuras historias mutantes.