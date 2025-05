El presidente Javier Milei pidió este viernes a sus seguidores que "no se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia", al acompañar a su candidato a legislador porteño y vocero Manuel Adorni en una recorrida de campaña en el barrio de Belgrano.

"No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia. Hace 17 años están acá y nunca la impulsaron", exclamó Milei sobre el PRO, al mostrarse con Adorni y Karina Milei en una actividad realizada en la sede de un local de La Libertad Avanza en la calle Lidoro Quinteros.

"Tenemos un gran desafío, llevar el modelo de la libertad a la Ciudad, donde no quieren bajar el gasto público. Quieren la agenda socialista con el ingreso universal, tasas subsidiadas, que es inflación", siguió a los gritos.

"No hicieron nada cuando fueron gobierno porque decían que no tenían mayorías legislativas, y tenían más que nosotros", continuó en un dardo a Mauricio Macri. "No tomen copias baratas, a los mentirosos, a los que quieren perseguir las redes sociales", remató en plena polémica con el macrismo por la fallida aprobación de Ficha Limpia y mientras sus funcionarios desmienten lo que afirmó Carlos Rovira: que el propio Milei pidió a los senadores de Milei que no aprobaran el proyecto.



A su turno, Adorni sostuvo que "estamos escribiendo la última página del kirchnerismo nefasto. El domingo 18 arrasamos. A cuidar el voto". Lo hizo junto a los Milei en una zona residencial, con parlantes a todo volumen y a la hora de la siesta, como para que los vecinos tomaran nota.