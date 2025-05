Richard Flores Mercado, el hombre que condujo ebrio y apareció colgado en su casa, tenía 36 años, era oriundo de la ciudad boliviana de Cochabamba, residía en el partido bonaerense de Berazategui y se dedicaba a la albañilería, mientras que usuarios en las redes sociales expresaron su repudio por la muerte.

Familiares, amigos y allegados a la víctima condenaron la muerte del extranjero a través de las redes sociales porque fue discriminado por los vecinos y los comerciantes que lo atacaron a golpes, luego de casi provocar una tragedia en Ezpeleta.

En ese momento, un ex policía le aplicó una feroz golpiza que lo desmayó, mientras que la agresión continuó en el piso.

"Ante el racismo no hay peros que valgan. Nada justifica este acto inhumano y cobarde por parte del perpetrador", recriminó una mujer boliviana en su cuenta de Facebook, quien sostuvo que "Estos hechos no son aislados, el país vive una contaminación de odio y violencia impulsada por el oficialismo y medios de comunicación que buscan tapar la realidad usando a la comunidad migrante".

Por su parte, otra usuaria lamentó "este suceso", reclamó "justicia" para Richard y señaló que "apoyamos a que se encuentren los culpables".

En tanto, Iber Mamani, otra compatriota, resaltó que "los discursos de odio matan" y que "nadie va a socavar el dolor que hoy vive una familia y la comunidad boliviana en la Argentina".

"Al odio debemos combatirlo con solidaridad y apoyo", agregó.

Flores Mercado manejó bajo los efectos del alcohol, subió a la vereda, chocó con un cartel y los cajones de una verdulería.

Sin embargo, después fue encontrado ahorcado en su vivienda, por lo que la Justicia investiga el caso.