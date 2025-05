La Unidad de Investigación Antiterrorista (UIA) de la Policía Federal detuvo este viernes a siete militantes de la UCR que circulaban en el barrio de Belgrano en una camioneta ploteada con críticas al gobierno nacional, en campaña por Lula Ley, y a pocas cuadras del acto de La Libertad Avanza que encabezaron el presidente Javier Milei y su candidato Manuel Adorni.

Los siete detenidos tienen entre 20 y 27 años y recorrían las calles de Belgrano en la camioneta con la inscripción “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje” y un altoparlante con ese mensaje y sonidos de toses.

La detención se produjo en Blanco Encalada al 1500, donde fueron demorados por tres horas. Los efectivos policiales les retuvieron los documentos, revisaron la camioneta e impidieron que continuaran con la actividad proselitista.

“Estábamos haciendo una actividad pacífica en defensa, sobre todo, a los jubilados y la realidad es que de un momento a otro nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos continuar con la actividad, que consistía en simplemente toser, un acto simbólico", explicó una de las militantes en declaraciones televisivas. "No intervenimos para nada en el acto de Javier Milei, que por otra parte sólo era pasar tosiendo por el costado y no iba a influir en lo mínimo en el acto", añadió por C5N.

La UCR repudió lo sucedido en un comunicado, en el que reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "que explique cuáles fueron las razones de esta autoritaria decisión" y exigió al gobierno nacional "respetar elementales derechos que tienen los ciudadanos en democracia".

La candidata a legisladora porteña Lula Levy también repudió lo sucedido en X. "Hoy 7 personas de nuestro espacio fueron demoradas por la policía federal. Mensaje de intimidación en las vísperas de una elección clave para el gobierno. Sería ridículo si no fuera peligroso", fue su mensaje en la red social.