En el partido de Campana, Unión por la Patria volvió a poner sobre la mesa las inconsistencias en la administración de los recursos municipales por parte del intendente del PRO, Sebastián Abella. En la sesión por la rendición de cuentas se expuso que empresas vinculadas al mantenimiento del auto con el que el jefe comunal compite en el Turismo Carretera, son proveedores del municipio. La noticia no es nueva, porque en 2024 ya se realizó una denuncia penal al respecto.

“Nosotros lo decimos con claridad: este es el gobierno más corrupto en la historia de Campana”, sostiene el concejal Alejo Sarna en diálogo con Buenos Aires/12. El actual presidente de la bancada peronista en el Concejo Deliberante subraya la situación de una factura por más de 200 millones de pesos de la empresa de construcción Vial Jaime SRL, cuyo socio gerente es Alberto “Willy” Jaime, conocido empresario y ex corredor de autos.

La particularidad, es que Jaime, en paralelo, es uno de los fundadores y titular del equipo de automovilismo Pradecon Racing. Y el dato que agrega Sarna al respecto y que su bloque expuso durante la sesión del jueves 8 de mayo, es que Ezequiel “Coco” Burani es uno de los ingenieros responsables dentro de la firma.

“Burani es, a su vez, el que le prepara el auto a Abella para competir”, advierte el concejal sobre el Toyota Camri de que Abella utiliza correr en el TC.

De esta manera, Sarna vuelve a resaltar los vínculos entre Abella, la Municipalidad de Campana, proveedores y la actividad automovilística del dirigente amarillo. Resulta que, en 2024, el edil y ex candidato a intendente impulsó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos contra el jefe comunal macrista por la misma situación.

En aquella ocasión, desde la oposición señalaron que la firma La Catedral, que brinda servicio de catering en el municipio y el distribuidor local de baterías Morobat de la casa de electrodomésticos Chiche Art, propiedad del concejal del PRO Octavio “Chiche” Legar, cumplían un doble rol: proveedores municipales y sponsor del auto marca Chevrolet con el que competía Abella.

En la misma denuncia, figuró la cantera Las Toscas, que hoy está relacionada con el nuevo escándalo de esta semana. ¿Por qué? La cantera, también proveedora del municipio, forma parte del grupo económico Vial Jaime SRL, tal como se puede constatar en la web de la constructora. Incluso, la firma de Alberto Jaime tiene como domicilio legal el de la cantera, es decir, Ruta Provincial N°6 kilómetro 196.

A pesar de las reiteradas presentaciones y los antecedentes de 2024, el bloque de Juntos por el Cambio no hizo ninguna mención en la sesión del jueves y se dedicó a atacar al peronismo por no querer una gestión "impecable" como, dicen, es la de Abella. El titular de la bancada oficialista, Alejandro Barja Sosa, trató de “mentirosos” a Sarna y los restantes concejales de UxP pero no tocó un tema que salpica al intendente que gobierna desde 2015.

Una historia manchada

Esta no es la primera vez que Abella queda envuelto en un escándalo que vincula su vida como corredor de autos y los recursos municipales. Sarna explica que la denuncia realizada ante la Fiscalía de Delitos Complejos 1 de Campana en 2024 a cargo de Alejandro Irigoyen fue desestimada, pero presentó un recurso ante Fiscalía General, que dio lugar a la solicitud. “Expresaron que, como mínimo, la desestimación fue prematura porque no se tomaron las medidas de prueba necesarias, así que se está avanzando en la investigación”, afirma Sarna.

Pero, además, durante la última sesión otra concejala peronista, Paola Garello, se explayó sobre la situación de Prisma Construcciones, otro polémico proveedor de la Municipalidad. Resulta ser, tal como expuso la edil y confirma Sarna, que la empresa fue de las más beneficiadas por contrataciones directas en la Secretaría de Educación a cargo de, casualmente, Elisa Abella, hermana del intendente.

Lo gravedad del asunto radica en que, según detallaron desde UxP, Prisma tiene la misma dirección de sus oficinas, Arenales 655, que la Agrupación Melo. La organización tiene de presidente a Javier Contreras, esposo de Elisa Abella. Por eso, a fines del año pasado, la bancada peronista solicitó suspender a este proveedor hasta tanto se expida la Justicia.

Más atrás en el tiempo, durante el primer mandato de Abella y con María Eugenia Vidal a cargo de la Gobernación, este diario contó un caso de corrupción que rozó al intendente de Campana. En octubre de 2018, fue detenido Julio César Amoroso, funcionario del Ministerio de Trabajo provincial y ex secretario privado de Abella, cuando se disponía a cobrar 40 mil pesos de coima para habilitar obras en un country de Escobar.

Amoroso era, en ese momento, el titular de la delegación Campana del ministerio que lideraba Marcelo Villegas, recordado por su propuesta para conformar una “Gestapo” contra las organizaciones sindicales. Más allá del vínculo que tuvieron, Abella tomó distancia de su ex mano derecha y condenó su conducta.

Así, en el pasado lejano, en el más cercano y en el presente, el jefe comunal que sigue alineado al macrismo tiene denuncias por corrupción dentro de su cotidianidad. Para la última sesión, vinculada a la rendición de cuentas, Sarna sostiene que hubo cientos de pedidos de informes que nunca fueron contestados. Además, aseguró a este medio, que de los 24 expedientes que se solicitaron para evaluar las condiciones en las contrataciones, sólo se les entregaron cuatro.

Y, como para cerrar un círculo que condiciona el análisis opositor sobre el manejo de los fondos públicos locales, el concejal señala que la documentación respaldatoria requerida sobre la rendición de cuentas les fue otorgada el día miércoles y por un plazo de sólo dos horas y media.

Para Sarna, es claro que “el municipio tiene cosas que esconder”. “El acceso a la información pública de Campana no existe y quedó claro en estos días”, agrega con el mismo énfasis con el que se pronunció durante la sesión extraordinaria que desató un fuerte cruce entre los concejales abellistas y el peronismo.

La pelea política local

Este 2025, Campana elige diez concejales. En 2021, ese reparto fue de siete para JxC y solo tres para UxP. Dos años después, los números fueron similares, aunque Abella consiguió seis sillas y La Libertad Avanza se alzó con una. El peronismo volvió a repetir el número tres.

Más allá de que el oficialismo local cuenta, entre otras cosas, con un alineamiento total del radicalismo que no muestra reparos ante estas denuncias, Sarna sostiene que “la impunidad se les va a ir acabando porque hacen este tipo de cosas que son realmente escandalosas”.

A lo largo de la sesión que debatió la rendición de cuentas, Garello, compañera de bancada de Sarna, señaló que “cuando las empresas contratadas por el Estado sponsorean o tienen vínculo privado con quienes la contratan no es automovilismo, es corrupción”. En la misma sintonía, Leonardo Midón, condenó las maniobras del Ejecutivo local para no brindar información y dijo que “si eso hace gala de la transparencia, entonces todo es bastante opaco”.

En el oficialismo, la estrategia para esquivar todo tipo de respuestas fue poner en valor el gobierno de Abella y denunciar un abandono de parte del Gobierno provincial. Hablaron de "desinterés en la seguridad", pero la última visita de Axel Kicillof a Campana fue para inaugurar un nuevo destacamento policial del Grupo de Apoyo Departamental.

En la misma línea de trabajo, hace menos de un mes, Abella firmó su adhesión al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad que prevé la compra de patrulleros, infraestructura y equipamiento en los municipios con más de 70 mil habitantes.

Volviendo al escándalo de las contrataciones, por el momento no hay una definición tomada sobre cómo se avanzará judicialmente sobre, entre otras cosas, lo sucedido en el expediente 4016-3984/2023 mediante el que se adjudicó la construcción de una pista de patinaje en el barrio San Cayetano a Vial Jaime SRL. Allí queda claro que el socio gerente de la firma es Alberto Daniel Jaime. “Lo están estudiando nuestros letrados para ver como continuar”, asegura Sarna.

El edil local no deja pasar por alto que la cantera Las Toscas, propiedad de Jaime, ya fue denunciada en 2020 pro funcionar de manera “ilegal” y no respetar la normativa municipal ni provincial sobre la preservación ambiental del Arroyo de la Cruz y los humedales circundantes.