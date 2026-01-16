Omitir para ir al contenido principal
Algunos jugadores del seleccionado no encuentran continuidad

Los que deben definir su futuro antes del inicio del Mundial

La premisa determinante del técnico Lionel Scaloni es que lo elegidos sumen minutos de juego en sus clubes. Por ese motivo, muchos buscan cambiar de institución.

Lucas Gatti
Por Lucas Gatti
FOTO PRENSA RACING racing valentin carboni
Valentín Carboni es la flamante incorporación de Racing. (PRENSA RACING)

Deportes

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez arrives for the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Este sábado, el United recibe al City

Otro clásico de Manchester con mucho morbo

FOTO PRENSA RACING racing valentin carboni

FOTO CAPTURA VIDEO marcelo moretti

Insólito paso por un streaming

San Lorenzo: reapareció Moretti con empanadas que cayeron mal

FOTOBAIRES independiente felipe loyola

Se va a pelear la permanencia en Italia

Será duro sin él: Felipe Loyola se despidió de Independiente