En una época dominada por franquicias cinematográficas, la esperada película Ballerina ha despertado gran interés entre los seguidores del cine de acción. Con Ana de Armas como protagonista y la inesperada participación de Keanu Reeves, la cinta amplía el universo de John Wick mientras integra una narrativa renovada y dinámica.

El camino hacia Ballerina

El anuncio de que Ana de Armas lideraría Ballerina generó expectativa durante el CinemaCon 2024. Reconocida por su versatilidad, la actriz da un giro radical respecto a sus roles anteriores. Desde su interpretación de una agente Bond en No Time to Die hasta convertirse en una asesina implacable dentro del universo de John Wick, su evolución en el género de acción ha sido notable. Su papel en Ballerina no solo consolida su talento, sino que explora nuevas posibilidades narrativas para su carrera.

La inesperada participación de Keanu Reeves

Contrario a los pronósticos, Keanu Reeves se une a Ana de Armas en este proyecto. Aunque había expresado su intención de alejarse del demandante papel de John Wick, su presencia en Ballerina aporta una perspectiva inédita a la trama. Esta colaboración explora una línea alternativa de eventos pasados, profundizando en las motivaciones del icónico personaje. La química entre ambos actores, sumada a la dirección de Len Wiseman, sugiere un dinamismo actoral destacable.

Intensidad y coreografía extrema

La historia de Ballerina gira en torno a la búsqueda de venganza de Rooney, personaje interpretado por De Armas, tras perder a su familia. Cargada de secuencias de alto impacto y combates meticulosamente coreografiados, la película mantiene la intensidad característica del universo John Wick. Los avances y declaraciones recientes han resaltado el riguroso entrenamiento detrás de las escenas de acción, diseñadas para mantener al público en constante tensión. Con un equilibrio entre riesgo físico y dramatismo, Ballerina se perfila como un referente del cine de acción contemporáneo.